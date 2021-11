(AGENPARL) – mar 09 novembre 2021 Un fondo di 50.000 euro per sostenere lo sport cittadino

Già raccolte una settantina di domande di contributi per gli atleti

Nell’ambito delle azioni di sostegno al mondo sportivo dopo la pandemia, è stato stanziato un fondo di 50.000 euro per il riconoscimento di contributi ad atleti, società e gestori degli impianti cittadini.

Per l’assegnazione dei contributi alle famiglie con figli iscritti ad un’attività sportiva nella stagione 2021-2022 sono già state presentato una settantina di richieste per atleti tra i 3 e i 18 anni secondo due fasce ISEE di riferimento.

I contributi assegnati ammontano infatti a 150 euro ad atleta per soggetti con ISEE tra 0 e 10.632,94 euro, 100 euro ad atleta, invece, per la fascia di reddito tra 10.632,95 euro e 18.000 euro.

La parte di fondo riservata alle società sportive ed ai gestori degli impianti sarà invece suddivisa con criteri già concordati in precedenza con gli stessi interessati.

Questa misura si aggiunge ai 32.000 euro riconosciuti nel corso del 2020 per supportare i minori introiti e le maggiori spese conseguenti alle attività di sanificazione e adeguamento alle misure anti-covid.

“Negli scorsi mesi – spiega il consigliere con delega allo sport, Franco Visonà – abbiamo mantenuto il confronto costante con le tante realtà dello sport valdagnese per capire come poter essere loro d’aiuto nel modo più concreto ed efficace. Con l’allentamento delle misure e la possibilità di tornare a praticare in sicurezza le diverse discipline, abbiamo scelto di riservare parte degli aiuti anche alle famiglie in maggiore difficoltà. In questo modo, oltre ad assicurare la possibilità di accedere alla pratica sportiva a quanti più giovani possibile, possiamo supportare l’attività educativa delle diverse società rivolta a stili di vita sani e costruttivi.”

Giulio Centomo

