Sostegno allo studio per studenti delle scuole medie, superiori e dell'università

Un’iniziativa di Rotaract Club Arzignano e Valle Agno con Progetto Giovani Valdagno

Da sabato 30 ottobre i giovani del Rotaract Club Arzignano e Valle Agno saranno a disposizione, negli spazi di Progetto Giovani Valdagno, per sostenere gli studenti e le studentesse delle scuole medie e superiori nello studio di matematica, inglese, chimica e fisica per la preparazione di un compito in classe. di un’interrogazione o per la comprensione di argomenti specifici.

Il Rotaract è un’associazione che riunisce ragazzi e giovani adulti interessati a svolgere progetti di volontariato in un’atmosfera di amicizia e a sviluppare le proprie competenze professionali attraverso il contatto con le realtà lavorative e le istituzioni del territorio

“Con quest’ultimo progetto – spiegano i giovani organizzatori – il Rotaract Arzignano e Valle Agno intende rafforzare le capacità delle comunità nel sostenere l’educazione di base, ridurre la disparità tra i generi nel campo dell’istruzione e accrescere l’alfabetizzazione digitale tra gli adulti.”

L’iniziativa dei ragazzi e delle ragazze del Rotaract è in perfetta sintonia con l’identità di Progetto Giovani Valdagno, che vuole essere uno spazio fisico e progettuale in grado di accogliere e sostenere le esigenze e le iniziative dei giovani del territorio.

Il servizio è attivo il sabato mattina, dalle 10.00 alle 12.30, è gratuito e su appuntamento, da prendersi entro il venerdì precedente la data scelta, attraverso un calendario dedicato e disponibile al link https://bit.ly/SostegnoStudioPG.

Per maggiori informazioni:

Progetto Giovani Valdagno

Giulio Centomo

