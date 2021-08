(AGENPARL) – ven 20 agosto 2021 Preparazioni alimentari: Progetto Giovani propone un corso per appassionati e curiosi

Ricette, consigli e segreti di conserve, fermentati e liquori

Progetto Giovani Valdagno presenta “Preparazioni alimentari: conserve, fermentati e liquori”, un corso rivolto ad esperti, curiosi, appassionati e, in genere, a chiunque voglia scoprire di più o aggiornarsi rispetto ai metodi di preparazione e conservazione alimentare, per imparare a creare prodotti buoni, innovativi e igienicamente sicuri.

Il corso fornirà nozioni teoriche e pratiche e sarà suddiviso in 2 moduli. Gli interessati potranno partecipare al singolo modulo scelto o al corso completo.

Programma del corso:

Modulo A: Fermentazioni e conserve1°: Lavorare in sicurezza seguendo le metodiche igieniche. Accenno all’ HACCP. Tecniche di igienizzazione, disinfezione e sterilizzazione.

2°: Come scegliere le materie prime. Sostenibilità. Cipolla, Pomodoro, Aglio, Zucchina e Zucca. Proprietà e ricette.Conserve.

3°: Fermentazione. Cos’è? Che tipologie ci sono? Come lavorano i microorganismi?

Alimenti fermentati. Segreti da una cultura lontana: Kombucha (bevanda orientale), Kefir (latte fermentato del caucaso), Zucchine fermentate ecc.

4°: Lezione pratica. Sviluppo di prodotti fermentati.

Date: mercoledì 15, 22, 29 settembre dalle ore 20.30 alle 22.30 e sabato 2 ottobre dalle 10.30 alle 12.30

Modulo B: Liquori ed infusi.1°: Lavorare in sicurezza seguendo le metodiche igieniche. Accenno all’ HACCP. Tecniche di igienizzazione, disinfezione e sterilizzazione.

2°: Liquori e distillati. Differenze e analogie. Come si prepara un liquore? Curiosità. Il Limoncello. Perché non si può fare la grappa in casa?

3°: Infusioni e macerati. Lo sciroppo al sambuco e le sue proprietà benefiche. Le bevande probiotiche.

4°: Lezione pratica. Preparazione di liquori e infusi.

Date: mercoledì 6, 13, 20 ottobre dalle ore 20.30 alle 22.30 e sabato 23 ottobre dalle 10.30 alle 12.30

Le lezioni teoriche si svolgeranno il mercoledì sera presso la sede di Progetto Giovani Valdagno, Viale Petrarca, 10, 36078 Valdagno (VI). Le lezioni pratiche si svolgeranno il sabato mattina presso la mensa della cooperativa Sociale Studio progetto, via Monte Ortigara 115/B, 36073 Cornedo Vicentino (VI).

Attrezzature necessarie, a cura del partecipante:Per la lezione pratica: tagliere, coltello, forbici, grembiule da cucina, imbuto, 1 barattolo di vetro da 1 litro (non è necessario il tappo).

Cosa preparerà e riceverà ogni partecipante al termine e durante il corso:1 Litro di Kombucha+ scoby + starter

1 barattolo di Zucchine fermentate

1 bottiglia di Limoncello

1 bottiglia di Infuso ai frutti

1 Fascicolo completo sugli argomenti del corso.

Quota di partecipazioneCosto modulo A: 60€

Costo modulo B: 60€

Costo per l’intero corso (iscrizione unica): 100€

Incontro di presentazione

Il 1 Settembre, alle 19.30 presso Progetto Giovani Valdagno si terrà un primo incontro informativo, durante il quale il docente illustrerà il programma del corso.

Dettagli e preiscrizioni: www.progettogiovanivaldagno.it

Docente: Dr. Danilo Basto

Il corso si inserisce nel progettohttp://www.progettogiovanivaldagno.it/partecipazione/notizie/valori-lavori/valori-lavori[VALORI LAVORI](http://www.progettogiovanivaldagno.it/partecipazione/notizie/valori-lavori/valori-lavori), progetto di percorso proposto da Progetto Giovani Valdagno per valorizzare i talenti e la professionalità dei giovani dando loro la possibilità di proporre corsi, laboratori e attività formative utilizzando gratuitamente gli spazi di Progetto Giovani con il supporto organizzativo, gestionale e comunicativo di Progetto Giovani Valdagno

Giulio Centomo

🔊 Listen to this