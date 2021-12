(AGENPARL) – ven 03 dicembre 2021 Ecocentro: torna l’accesso libero e via all’orario continuato

Novità dal 1 gennaio, le ditte potranno conferire solo su appuntamento

Dal 1 gennaio 2022 l’accesso all’ecocentro comunale di Via Gasdotto vedrà tre novità.

Nei mesi del lockdown e nel successivo periodo di ripresa delle attività sono stati presi in esame tutti gli accessi. Dalla loro analisi e dalle richieste avanzate anche dai cittadini sono state definite alcune migliorie al servizio che permetteranno di assicurare la continuità del servizio, la qualità della differenziata e il contenimento di alcune voci di costo.

Per cominciare, i conferimenti da parte delle utenze domestiche torneranno ad accesso libero.

Rimane invece l’obbligo di prenotazione per le ditte. Queste potranno conferire i propri rifiuti nelle sole giornate di lunedì e giovedì. Nelle stesse giornate verrà comunque assicurato l’accesso anche alle utenze domestiche, con priorità a quelle non domestiche prenotate.

Cambiano poi gli orari del servizio, che sarà aperto da lunedì a giovedì e il sabato. Si conferma la chiusura del venerdì per consentire gli interventi di pulizia e svuotamento dei container in vista dei maggiori afflussi che solitamente si registrano il sabato. Viene infine abbandonato il doppio orario inverno-estate a favore di un unico orario continuativo, dalle 8.00 alle 15.45.

“I dati che abbiamo analizzato con Agno Chiampo Ambiente – è il commento del Sindaco, Giancarlo Acerbi – ci mostrano una concentrazione delle utenze non domestiche solo in alcuni giorni, con percentuali comunque contenute tra il 10 e il 24%, fattore che non preclude l’accesso anche da parte della cittadinanza. In questo modo, verificate le misure di prevenzione dei contagi da Covid-19, possiamo garantire un servizio più continuativo, concentrato nelle fasce orarie più utilizzate dall’utenza. La gestione dei rifiuti rappresenta un servizio fondamentale per un comune sempre più proiettato verso la sostenibilità, ma rappresenta anche un costo importante, con voci che hanno un andamento in aumento che si riflette poi sulle bollette dei cittadini. Per questo siamo alla ricerca di costanti migliorie che ci consentano di mantenere inalterata la qualità offerta, calmierando i costi.”

Si ricorda che per i soggetti positivi a Covid-19, i loro famigliari conviventi o comunque sottoposti a quarantena ogni tipologia di rifiuto va gettata nel secco indifferenziato. Va inoltre adottata l’attenzione di usare almeno un paio di sacchi resistenti, uno interno all’altro, da chiudere poi con lacci o nastro senza comprimerli. Quando vengono chiusi i sacchi vanno sempre indossati mascherina e guanti monouso, riponendo i sacchi in locali dove non hanno accesso animali domestici che potrebbero rompere i sacchi stessi.

Giulio Centomo

