INVIO COMUNICATO STAMPA: COLDIRETTI DONA A VALDAGNO ALIMENTI PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE

(AGENPARL) – mar 26 gennaio 2021 Coldiretti dona a Valdagno alimenti per le famiglie bisognose

Consegnati ieri un totale di 80 kg in prodotti donati dalle aziende associate

80 kg di cibo, tra legumi, pasta, passata di pomodoro, formaggi, latte e molto altro. È questo il contenuto dei due pacchi consegnati al Comune di Valdagno dal mandamento Coldiretti di Vicenza nell’ambito dell’iniziativa che sta gestendo con la fondazione Campagna Amica.

All’interno dei due pacchi ci sono generi alimentari durabili che arrivano da aziende locali e non solo e che ora saranno utilizzati per alcune famiglie particolarmente bisognose del territorio. La consegna dei beni sarà affidata dall’inizio della prossima settimana ai Servizi Sociali.

Alla consegna erano presenti il Presidente della sezione Coldiretti di Arzignano, Angelo Sartori e la referente dell’ufficio di Montecchio Maggiore, Paola Mottariello, oltre al vice-sindaco Anna Tessaro.

“Quella che porta avanti Coldiretti – spiega il vice-sindaco Tessaro – è un’iniziativa lodevole che testimonia la grande solidarietà scaturita dal territorio in risposta all’emergenza sanitaria. Purtroppo la situazione ha creato situazioni di nuova povertà che spesso destano lo spaesamento più totale all’interno delle famiglie che in breve tempo si sono trovate a fronteggiare una condizione di difficoltà imprevista. Questo in molti casi porta anche ad una certa ritrosia nel richiedere aiuto, per umiltà, ma anche perché non si vuole togliere qualcosa a chi magari vive in condizioni peggiori. Sono comportamenti lodevoli, ma come ente vogliamo far sapere che ci siamo per tutte queste situazioni, per intervenire prima che una condizione potenzialmente passeggera diventi una cronicità con ben altre ricadute negative a livello sociale. Un grande grazie va ovviamente a Coldiretti per questo aiuto offertoci.”

Giulio Centomo

Comune di Valdagno – Ufficio di Staff del Sindaco

