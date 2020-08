INVIO COMUNICATO STAMPA 21.08.2020

(AGENPARL) – ven 21 agosto 2020 CONSIGLI UTILI PER I SUB

ACQUASCOOTER IN WINDSURF

per guidare • indossa sempre la

cintura di

CAPITANERIE DI PORTO

l’acquascooter

occorre: sicurezza; GUARDIA COSTIERA

• usa gli appositi

• avere 18 anni;

corridoi di lancio;

• possedere la

• rispetta, per la

Per immergersi in sicurezza patente nautica.

navigazione, i limiti

• i n d o s s a re s e m p re e f a re stabiliti dalle ordinanze delle locali

Verifica l’efficienza dell’attrezzatura. indossare al passeggero una muta Capitanerie di Porto;

È opportuno portare a seguito un kit di riparazione galleggiante o una cintura di • non navigare per troppo tempo

sicurezza; con il vento in poppa o nella stessa

• usare gli appositi corridoi di direzione se sei inesperto o non

Effettua le immersioni in coppia ancora meglio se lancio per la partenza ed il conosci le varie andature,

accompagnato da un professionista specialmente quando il vento spira

rientro, procedendo a lento

esperto dei luoghi di immersione da terra verso il mare;

moto (non oltre 3 nodi) e

• se non riesci più a rientrare, sfila

tenendo il tubo di scarico sotto

l’albero restando sulla tavola, arrotola

Ricorda che, nonostante l’uso della maschera, la visione il pelo dell’acqua; la vela intorno all’albero, usa il boma

subacquea presenta dei difetti di cui tener conto quali la •navigare solo di giorno, dopo come pagaia remando sempre nella

percezione delle distanze delle aver verificato le condizioni del direzione della corrente, tagliandola

dimensioni dei movimenti della velocità in diagonale e procedendo a zig-zag,

mare e del tempo, alla distanza

minima e massima dalla costa fino ad uscire dalla zona di corrente

stabilita dall’ordinanza della locale o, se c’è vento di terra, fino alla

L’immersione in luoghi conosciuti diminuisce i

spiaggia.

l rischio di inconvenienti Capitaneria di Porto.

Nelle ore successive all’immersione è consigliabile non PATENTE NAUTICA

prendere aerei ne recarsi in montagna Per ottenere la

per evitare sbalzi di pressione patente

nautica per

il comando

Prima di un’immersione consulta le condizioni

meteomarine in zona d e l l e

imbarcazioni

Se vuoi visitare grotte o relitti frequenta corsi specialistici da diporto (in

per acquisire le necessarie competenze navigazione entro le 12 miglia) è PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia

per non perdere l’orientamento necessario aver compiuto 18

COMANDO GENERALE DEL CORPO Costiera, a spiccata connotazione specialistica,

anni.

DELLE CAPITANERIE DI PORTO – svolge compiti relativi agli usi civili e produttivi del

Preparati alle immersioni iscrivendoti ad un corso che La patente nautica è

GUARDIA COSTIERA

preveda lezioni teoriche e pratiche obbligatoria:

UFFICIO RELAZIONI ESTERNE m a re e d è i n q u a d ra t o f u n z i o n a l m e n t e e d

• per i natanti (unità fino a 10 m)

quando la potenza del motore

installato è superiore a 40,8 cv;

bandierina di segnalazione rossa con striscia bianca

trasversale visibile ad almeno 300 m • per le imbarcazioni (tutte le in modo anche esclusivo, funzioni di specifica

unità fino a 24 m) a vela e a Sul sito attribuzione di altri Dicasteri, quali principalmente il

motore con potenza superiore a www.guardiacostiera.gov.it

Durante le immersioni è obbligatorio restare ad una Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e

40,8 cv; è possibile trovare tutte

distanza non superiore ai 50 m dalla verticale del mezzo

• comunque quando si effettua, le informazioni sul del mare ed il Ministero delle politiche agricole,

nautico di appoggio o della boa di segnalazione

sia con natanti che con Corpo delle Capitanerie alimentari e forestali.

di porto – Guardia Costiera

imbarcazioni, la navigazione oltre

E’ importante sottoporsi a visita medica per immergersi

6 miglia dalla costa.

sott’acqua, mantenendo sempre una buona forma fisica

con allenamenti specifici e mirati

CONSIGLI UTILI PER I DIPORTISTI CONSIGLI UTILI PER I BAGNANTI

La Guardia Costiera, da sempre

impegnata nella difesa del litorale

italiano e nella salvaguardia della vita

umana in mare, ha un consiglio da dare

a tutti, affinché né le persone né

l’ambiente marino

Ricorda che la sicurezza inizia in banchina. corrano inutili pericoli.

è sempre meglio fare il bagno con un amico per

Prima di uscire in mare controlla: Il Mare è vita: rispettiamolo non trovarsi da soli in caso di difficoltà

di aver carburante a sufficienza per anche se sei un buon nuotatore,

l’andata ed il ritorno, tenendo in di informare i familiari, amici o conoscenti, in non sforzare il tuo fisico

considerazione eventuali imprevisti, merito alla navigazione da effettuare

sempre possibili in mare indicando anche l’ora prevista per il rientro non nuotare per lunghe distanze da soli per

scongiurare situazioni di emergenza impreviste

le attrezzature di sicurezza e spegnere il motore e usa i remi quando sei

marinaresche, le dotazioni di bordo in nella fascia dei 300 metri dalla spiaggia o in

relazione alla navigazione da svolgere e non fare il bagno se non sei in perfette condizioni

specchi acquei in cui vi sono i bagnanti psicofisiche

al numero delle persone a bordo

lo stato di carica delle batterie, se non trasportare mai un numero di persone non entrare in acqua quando è esposta la

superiore a quello per cui la barca è abilitata bandiera rossa

esistenti a bordo, ed il funzionamento

se non sai nuotare bagnati

esclusivamente in acque molto basse

fai attenzione ai galleggianti dei subacquei

di far controllare periodicamente (bandiera rossa e striscia diagonale bianca,)

l’efficenza del motore moderando la velocità e transitando a più di non allontanarti oltre i gavitelli che delimitano la

zona di sicurezza per la balneazione

100 m di distanza

di verificare sempre le condizioni non allontanarti dalla spiaggia oltre cinquanta

meteomarine sulla rotta da percorrere Consulta le ordinanze di sicurezza metri usando materassini, ciambelle, galleggianti

emesse dalle locali Capitanerie di porto o piccoli canotti gonfiabili in particolare quando il

vento spira da terra

informati sugli eventuali ostacoli alla

navigazione (secche, scogli

semiaffioranti, correnti, ecc…) evita di tuffarti dagli scogli o in acque basse

Consulta le ordinanze locali di sicurezza emesse

dalla Capitanerie di porto e le condizioni meteo

previste nella zona di mare in cui ti trovi

🔊 Listen to this