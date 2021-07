(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 Buongiorno,

in allegato la sintesi dell’analisi dei distretti industriali del primo trimestre 2021.

Grazie per l’attenzione.

Cordiali saluti,

Alessandro

Alessandro Scaccianoce

INTESA SANPAOLO

Media And Associations Relations

Corporate & Investment Banking e Governance Areas

Group Chief Institutional Affairs

and External Communication Officer Area

Via Romagnosi, 5 20121 Milano

Segui Intesa Sanpaolo su:

[ico_facebook](https://www.facebook.com/intesasanpaolo)[ico_twitter](https://twitter.com/intesasanpaolo)[ico_youtube](https://www.youtube.com/user/intesasanpaolo)[ico_linkeding](https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo)[ico_instagram](https://www.instagram.com/gallerieditalia)

www.intesa Sanpaolo.com

Prima di stampare, pensa all’ambiente ** Think about the environment before printing

—————————————————————

🔊 Listen to this