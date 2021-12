(AGENPARL) – mer 08 dicembre 2021 &2081,&$72 67$03$

,17(6$ 6$13$2/2 ),50$ &2175$772 ', 6(&21'2 /,9(//2

&21 /( 25*$1,==$=,21, 6,1'$&$/,

3DROD $QJHOHWWL &KLHI 2SHUDWLQJ 2IILFHU,QWHVD 6DQSDROR ³

&RQ LO QXRYR FRQWUDWWR SL

EHQHVVHUH LQ D]LHQGD H PDJJLRUH HIILFDFLD GHOOD PDFFKLQD RUJDQL]]DWLYD *UD]LH DOOH

2UJDQL]]D]LRQL VLQGDFDOL SHU OH VROX]LRQL WURYDWH LQVLHPH´

7RULQR0LODQR GLFHPEUH ±

,QWHVD 6DQSDROR UHQGH QRWR GL DYHU GHILQLWR LQ DFFRUGR FRQ OH 2UJDQL]]D]LRQL

VLQGDFDOL L WHUPLQL GHO &RQWUDWWR GL VHFRQGR OLYHOOR GHO *UXSSR 9LHQH FRVu D FRVWLWXLUVL O¶DVVHWWR QRUPDWLYR GL

ULIHULPHQWR GL XQ DYDQ]DWR VLVWHPD GL ZHOIDUH FRQFHSLWR DWWUDYHUVR LO FRQIURQWR FRQ LO VLQGDFDWR LQ FXL JOL LVWLWXWL

GL,QWHVD 6DQSDROR VL LQWHJUDQR FRQ TXHOOL QRUPDWL GDOOD FRQWUDWWD]LRQH FROOHWWLYD QD]LRQDOH

/¶DFFRUGR UDJJLXQWR YD QHOOD GLUH]LRQH GHOOD YDORUL]]D]LRQH H GHOO¶XOWHULRUH DPSOLDPHQWR GHJOL VWUXPHQWL GL

ZHOIDUH D EHQHILFLR GHOOH PLOD SHUVRQH GL,QWHVD 6DQSDROR H GHOOH ORUR IDPLJOLH LO PLJOLRUDPHQWR

GHOO¶HIILFDFLD GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH D]LHQGDOH H OD GHILQL]LRQH GL SROLWLFKH GHO ODYRUR VRVWHQLELOL H GLIIHUHQ]LDWH

DQFKH LQ IDVL GLYHUVH GHOOD YLWD ODYRUDWLYD FKH SRVVDQR FUHDUH FRHVLRQH H VROLGDULHWj WUD OH GLYHUVH JHQHUD]LRQL

SUHVHQWL LQ D]LHQGD *OL DFFRUGL ULJXDUGDQR LQ SDUWLFRODUH L SHUFRUVL GL VYLOXSSR SURIHVVLRQDOH OD FRQFLOLD]LRQH

GHL WHPSL GL ODYRUR H GL IDPLJOLD O¶LQFOXVLRQH OD IRUPD]LRQH OD SUHYLGHQ]D FRPSOHPHQWDUH

,O FRQWUDWWR GL VHFRQGR OLYHOOR ULQQRYDWR FRQ O¶DFFRUGR GHO DJRVWR H VXFFHVVLYDPHQWH PRGLILFDWR DQFKH

LQ RFFDVLRQH GHOO¶LQWHJUD]LRQH GHO *UXSSR 8%, HUD LQ VFDGHQ]D LO GLFHPEUH /D GXUDWD GHO FRQWUDWWR

q ƒ JHQQDLR ± GLFHPEUH ,Q WDOH FRQWHVWR q VWDWD DQFKH FRQFOXVD O¶DUPRQL]]D]LRQH GHL WUDWWDPHQWL

QRUPDWLYL HG HFRQRPLFL ULIHULWL DO 3HUVRQDOH GHOO¶H[ *UXSSR 8%, DYYLDWD FRQ O¶DFFRUGR DSULOH

*OL LPSRUWDQWL DFFRUGL VRWWRVFULWWL WUD,QWHVD 6DQSDROR H OH RUJDQL]]D]LRQL VLQGDFDOL RIIURQR XQ TXDGUR

QRUPDWLYR DYDQ]DWR HQWUR LO TXDOH JLRFDQR XQ UXROR IRQGDPHQWDOH DVSHWWL FRPH OD FRQFLOLD]LRQH OD IRUPD]LRQH

L SHUFRUVL GL VYLOXSSR SURIHVVLRQDOH 5LQJUD]LR OH 2UJDQL]]D]LRQL VLQGDFDOL QD]LRQDOL H GL *UXSSR SHU OH RWWLPH

UHOD]LRQL H LO GLDORJR VHPSUH FRVWUXWWLYR DQFKH LQ TXHVWD RFFDVLRQH VRQR VWDWH WURYDWH VROX]LRQL YDOLGH H

FRQGLYLVH FKH SRUWHUDQQR DG XQ PDJJLRUH EHQHVVHUH SHU OH FROOHJKH H L FROOHJKL GL,QWHVD 6DQSDROR H DG XQ

XOWHULRUH PLJOLRUDPHQWR GHOO¶HIILFDFLD GHOOD PDFFKLQD RUJDQL]]DWLYD

´ KD GLFKLDUDWR

3DROD $QJHOHWWL

&KLHI

2SHUDWLQJ 2IILFHU,QWHVD 6DQSDROR

,QIRUPD]LRQL SHU OD VWDPSD

,QWHVD 6DQSDROR

0HGLD DQG $VVRFLDWLRQV 5HODWLRQV

$WWLYLWj LVWLWX]LRQDOL VRFLDOL H FXOWXUDOL

VWDPSD#LQWHVDVDQSDRORFRP

KWWSVJURXSLQWHVDVDQSDRORFRPLWVDODVWDPSDQHZV

,QWHVD 6DQSDROR

,QWHVD 6DQSDROR q OD SULQFLSDOH %DQFD LQ,WDOLD H XQD GHOOH SL VROLGH H SURILWWHYROL EDQFKH HXURSHH 2IIUH VHUYL]L EDQFDUL FRPPHUFLDOL

GL FRUSRUDWH LQYHVWPHQW EDQNLQJ JHVWLRQH GHO ULVSDUPLR DVVHW PDQDJHPHQW H DVVLFXUDWLYL,O *UXSSR,QWHVD 6DQSDROR FRQWD FLUFD

PLOLRQL GL FOLHQWL LQ,WDOLD VHUYLWL DWWUDYHUVR L VXRL FDQDOL GLJLWDOL H WUDGL]LRQDOL H PLOLRQL GL FOLHQWL DOO¶HVWHUR GRYH q SUHVHQWH FRQ

EDQFKH FRQWUROODWH RSHUDQWL QHO FRPPHUFLDO EDQNLQJ LQ 3DHVL LQ (XURSD FHQWURRULHQWDOH 0HGLR 2ULHQWH H 1RUG $IULFD H FRQ XQD

UHWH LQWHUQD]LRQDOH VSHFLDOL]]DWD QHO VXSSRUWR DOOD FOLHQWHOD FRUSRUDWH LQ 3DHVL,QWHVD 6DQSDROR q ULFRQRVFLXWD FRPH XQD GHOOH EDQFKH

SL VRVWHQLELOL DO PRQGR 3HU LO *UXSSR FUHDUH YDORUH VLJQLILFD HVVHUH PRWRUH GL FUHVFLWD SHU OD VRFLHWj H O

HFRQRPLD,Q FDPSR DPELHQWDOH

KD FUHDWR XQ IRQGR GL PLOLDUGL GL HXUR GHVWLQDWR DOO

HFRQRPLD FLUFRODUH 3URPXRYH SURJHWWL ULOHYDQWL GL LQFOXVLRQH HFRQRPLFD H

ULGX]LRQH GHOOD SRYHUWj WUD FXL XQ IRQGR GL LPSDWWR SHU PLOLDUGL GL HXUR GL ILQDQ]LDPHQWL D FDWHJRULH GL VRJJHWWL FRQ GLIILFROWj GL

DFFHVVR DO FUHGLWR,QWHVD 6DQSDROR q IRUWHPHQWH LPSHJQDWD LQ DWWLYLWj FXOWXUDOL SURSULH H LQ FROODERUD]LRQH FRQ DOWUL VRJJHWWL LQ,WDOLD H

HVWHUR LQFOXVH HVSRVL]LRQL SHUPDQHQWL H WHPSRUDQHH GHO VXR YDVWR SDWULPRQLR DUWLVWLFR SUHVVR OH *DOOHULH G

,WDOLD L PXVHL GHO *UXSSR

D 0LODQR 1DSROL 9LFHQ]D H SURVVLPDPHQWH 7RULQR

🔊 Listen to this