Intesa Sanpaolo e Consorzio Tutela del Grana Padano per rafforzare la crescita delle aziende consorziate e la produzione del formaggio DOP

(AGENPARL) – mar 21 giugno 2022 &2081,&$72 67$03$
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3155
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6DQSDROR KD DVVXQWR LPSHJQL 1HW =HUR SHU OH SURSULH HPLVVLRQL HQWUR LO  HG HQWUR LO  SHU L SRUWDIRJOL SUHVWLWL H
LQYHVWLPHQWL O¶DVVHW PDQDJHPHQW H O¶DWWLYLWj DVVLFXUDWLYD &RQYLQWD VRVWHQLWULFH GHOOD FXOWXUD LWDOLDQD KD VYLOXSSDWR XQD UHWH
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3DGDQR SHU JDUDQWLUH LO ULVSHWWR GHOOD ULFHWWD WUDGL]LRQDOH H OD VXD DOWD TXDOLWj ULFRQRVFLELOH H ULWURYDELOH LQ RJQL VLQJROD IRUPD
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IRUPH PDUFKLDWH 1HOOD ILOLHUD ODYRUDQR PLOD DGGHWWL H OH VWDOOH FKH FRQIHULVFRQR LO ODWWH GHVWLQDWR DG HVVHUH WUDVIRUPDWR VRQR
FLUFD PLOD
,O &RQVRU]LR 7XWHOD *UDQD 3DGDQR q IRUWHPHQWH LPSHJQDWR LQ LQL]LDWLYH GL ULFHUFD SHU UHQGHUH OD SURGX]LRQH VHPSUH SL
VRVWHQLELOH,Q SDUWLFRODUH FRQ LO SURJHWWR /LIH  77** UHDOL]]DWR FRQ LO 3ROLWHFQLFR GL 0LODQR OD &DWWROLFD GL 3LDFHQ]D 4XDOLYLWD H
LO IRUPDJJLR IUDQFHVH &RPWq FKH KDQQR SRUWDWR DOOD FHUWLILFD]LRQH 0DGH *UHHQ LQ,WDO GHO 0LQLVWHUR GHOOD 7UDQVL]LRQH HFRORJLFD
KD PHVVR D SXQWR LO SULPR VRIWZDUH SHU ULGXUUH O¶LPSURQWD DPELHQWDOH QHOOD ILOLHUD SURGXWWLYD GHO *UDQD 3DGDQR H GHL IRUPDJJL
,QROWUH q LQ SULPD ILOD QHOOH LQL]LDWLYH XPDQLWDULH LQ FROODERUD]LRQH FRQ &URFH 5RVVD,WDOLDQD HG DOWUH LPSRUWDQWL RQOXV
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