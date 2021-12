(AGENPARL) – lun 06 dicembre 2021 [Rijksoverheid]

Interview met Prins Constantijn in onlineprogramma Prins Claus Fonds ter ere van 25-jarig jubileum

6 december 2021 – 14:26

RVD, nr. 348

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn der Nederlanden is op donderdag 9 december om 16.00 uur te zien in een onlineprogramma van het Prins Claus Fonds. In het onlineprogramma wordt vijfentwintig uur aandacht besteed aan het 25-jarig bestaan van dit fonds.

Kunstenaars van over heel de wereld die de afgelopen jaren het Prins Claus Fonds hebben geïnspireerd, leveren aan deze online jubileumviering. Prins Constantijn is erevoorzitter van het Prins Claus Fonds en is voor het jubileum geïnterviewd in het Koninklijk Paleis in Amsterdam door de artistiek directeur van het onlineprogramma, Keng Sen Ong.

Tegenwoordig steunt Het Prins Claus Fonds jaarlijks honderd individuen in de eerste jaren van hun carrière met Seed Awards. Daarnaast worden met de toekenning van Mentorships Awards jaarlijks vijfendertig kunstenaars gesteund om hun carrière te verdiepen. Ten slotte reikt het Prins Claus Fonds vanaf 2022 elke twee jaar de Prins Claus Impact Awards uit aan zes gevestigde cultuurbeoefenaars van wie het werk een positieve impact heeft op hun samenleving en bredere erkenning verdient.

Het Prins Claus Fonds eert sinds 1997 kunstenaars, denkers en organisaties in gebieden waar culturele expressie onder druk staat. Het Prins Claus Fonds gelooft dat cultuur een basisbehoefte is en dat cultuur de kracht heeft om op een positieve manier transformaties in gang te zetten.

Het onlineprogramma ter ere van het 25-jarig jubileum is online te volgen via: [https://princeclausfund.org/25-anniversary](https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100751/ogreofyotcv2tjuy25bessvvfhjxelsnbxg4lkkurmab2ebjjmsi77drdx2uyq6t3sao2ugkcftdy/dmgmc6w5k7ac3fug2v55vv4vl4).

