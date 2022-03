(AGENPARL) – lun 14 marzo 2022 Intervento Spadoni a Sessione Nazioni Unite – Il ruolo della leadership femminile nei parlamenti nell’azione contro i cambiamenti climatici

Prima di tutto fatemi esprimere la totale vicinanza a Lesia Vasylenko, la componente del Parlamento ucraino e Presidente del Bureau delle donne parlamentari della UIP, che non presiderà più i lavori a causa della situazione. E’ una notizia che mi rattrista profondamente e che aggiunge ulteriore preoccupazione a quella che già proviamo. A lei e a tutto il popolo ucraino va la mia solidarietà e quella del parlamento italiano.

L’ambiente è ormai centrale nell’agenda di tutti i Paesi. In Italia abbiamo approvato a febbraio una legge

che inserisce in costituzione la difesa dell’ambiente, della biodiversità e degli interessi delle prossime generazioni. Una rivoluzione gentile, ma non meno dirompente, che investe anche l’iniziativa economica privata, d’ora in avanti sottoposta al vincolo di non creare danno alla salute e all’ecosistema. L’8 febbraio non è stata quindi approvata solo una riforma costituzionale, ma “una visione: il mondo e gli esseri viventi intorno a noi devono essere tutelati in quanto tali, e non solo come strumenti o risorse dell’umanità. Inoltre, è in discussione alla camera dei deputati una legge per

la promozione dell’imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, favorendo l’accesso al credito alle donne che intendono avviare imprese agricole e accelerando l’erogazione di sostegni, servizi e garanzie del credito.

Sicuramente passi avanti, ma c’è ancora molto da fare, sopratutto per coinvolgere le donne nei processi decisionali. Più studi dimostrano che quando le donne sono coinvolte in un progetto che ha a che fare con l’ambiente la gestione delle risorse tende a migliorare considerevolmente. Per essere più precisi: la protezione ambientale si accresce quando i gruppi deputati al progetto sono costituiti da almeno il 50% di rappresentanti del sesso femminile.

La motivazione è scontata: le donne sono le prime vittime dei disastri ambientali, le più colpite dalle conseguenze del dissesto climatico. Non è in caso se sono proprio le donne ad essere in prima linea nella difesa del pianeta, penso a giovani ragazze come Greta Thunberg o Vanessa Nakate. Proprio perché sono loro a subire di più le conseguenze dirette dei fenomeni atmosferici estremi. Questo accade soprattutto nei paesi in via di sviluppo, dove battersi per la giustizia climatica significa anche lottare per l’uguaglianza di genere.

In conclusione, l’auspicio di tutte noi è che in futuro le donne vengano maggiormente coinvolte in processi decisionali importanti per il futuro nostro e dei nostri figli. Quando questo avverrà, sono certa apporterà benefici per tutto e contribuirà a creare società più eque e sostenibili.