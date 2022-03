(AGENPARL) – mer 02 marzo 2022 02 marzo 2022

Intervento di potatura in piazza Ingrao

Proseguono i lavori di ripristino e restituzione a piena funzionalità del chiosco di Piazza Ingrao, che sarà adibito a centro informazioni del Consolato Ucraino per i profughi in arrivo in città.

A seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali, atti a garantire la perfetta fruibilità dell’area, è emersa l’urgenza di intervenire con una potatura di rimonda del secco sugli esemplari di Ficus presenti nell’area e non iscritti nell’elenco degli Alberi Monumentali della Sardegna.

L’intervento si rende necessario per preservare l’incolumità pubblica da possibili sbrancamenti.

I lavori di rimonda del secco saranno avviati quanto prima.

