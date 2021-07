(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 Intervento in Plenaria di Pietro Bartolo, europarlamentare S&D, sulle Conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2021

“Settimana scorsa abbiamo letto dell’ennesimo naufragio nel Mediterraneo. Qualche giorno dopo la Guardia costiera libica ha speronato un gommone carico di disperati e poi gli ha sparato. Si, gli ha sparato!

Leggeremo di altre morti, di altri naufragi, di altre violenze in questa lunga estate.

Presidente Von Der Leyen, Presidente Michel, vogliamo renderci complici di queste azioni sulle spalle di persone innocenti?

L’Unione Europea interverrà o si volterà da un’altra parte? Attiveremo una missione di ricerca e soccorso in mare? Oppure lasceremo che anneghino lontano da quest’Aula e dalle nostre vite?

Ogni morto annegato, ogni persona vittima della violenza ai nostri confini è un mattone in più sul muro della nostra vergogna.

Signori, noi abbiamo davanti una scelta: possiamo provare a salvare queste persone, oppure lasciare affogare la nostra Europa in un mare di vergogna.

Pensiamoci adesso, perché domani non avremo diritto di versare lacrime o dire che questa tragedia era inevitabile!.

