INTERVENTO DI ALESSANDRA MORETTI SUL PROGRAMMA UE PER LA SALUTE

“La pandemia ha dimostrato quanto sia urgente realizzare una vera unione europea della salute.

Il miope sovranismo degli stati, prevalso in questi anni rispetto ad una vera Europa federale, ha impedito alla Commissione europea di dotarsi di autorità specifiche in grado di combattere ad armi pari rispetto alle case farmaceutiche. Badate bene, non l’Europa, ma gli stati non hanno voluto attribuire all’Agenzia per il farmaco poteri adeguati, impedendole di applicare procedure d’urgenza per l’immissione in commercio dei vaccini. Grazie ad una Italiana, abbiamo acquistato le dosi necessarie per tutti i 27, avviando una distribuzione equa che ha salvato il piano vaccinale da una canea di spregiudicatezza e prepotenza.

Già ad ottobre 2020, la Commissione aveva chiesto di presentare il piano per la distribuzione dei vaccini; tuttavia, la maggior parte degli stati non ha organizzato per tempo la logistica e le infrastrutture e oggi scarica la responsabilità sull’Europa per lavarsi la coscienza della propria INADEGUATEZZA.

Grazie ai fondi per la ricerca, l’industria ha scoperto il vaccino in pochi mesi e non in anni. Questi risultati sono figli dell’Europa unita, alla quale gli stati cedono parte della loro sovranità.

EUforHealth vuole essere la risposta europea alla fragilità dei NAZIONALISMI; per realizzare un’Unione dove il diritto alla salute è garantito a tutti e dove i governi sono obbligati a fornire prestazioni sanitarie minime di qualità e accessibili.

Si tratta del più grande investimento sulla salute delle persone, ma di riflesso anche sulla salute di tutta l’Europa. Un’Europa che sta bene, che si prende cura dei propri cittadini, è un’Europa che ha le basi per crescere, prosperare, svilupparsi”.

