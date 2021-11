(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.5260

11 novembre 2021

Interventi di abbattimento delle barriere architettonicheAl via la realizzazione degli scivoli in centro con successivo adeguamento della segnaletica orizzontale

Continuano gli interventi di abbattimento della barriere architettoniche nel Comune di Monopoli. Dopo gli interventi effettuati nelle scorse settimane nel quartiere murattiano, in questi giorni sono in corso di realizzazione gli scivoli per disabili sui marciapiedi perimetrali di Piazza Vittorio Emanuele II. Lo comunica l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Monopoli, Giovanni Palmisano.

«Nell’ambito del processo di pianificazione partecipata per la redazione del Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) è emersa, tra le priorità, l’accessibilità del centro urbano ed in particolare della piazza principale al fine di garantire la piena fruibilità di un importante luogo di aggregazione e delle attività commerciali e terziare presenti. Si è pertanto deciso di soddisfare con immediatezza tale esigenza in virtù delle somme già stanziate da questa Amministrazione per tale scopo», afferma l’Assessore Palmisano.

Le rampe saranno realizzate compatibilmente con lo stato dei luoghi, che impone limiti connessi alle dimensioni dei marciapiedi, alla presenza di accessi agli immobili, di sottoservizi e di intercapedini.

Va precisato che, in alcuni casi, le nuove rampe potrebbero risultare disallineate rispetto alla segnaletica. Ciò comporterà il successivo adeguamento della segnaletica orizzontale (strisce pedonali, ecc..).

🔊 Listen to this