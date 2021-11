(AGENPARL) – ven 26 novembre 2021 26 novembre 2021

Interruzione dell’erogazione di acqua

Abbanoa informa che martedì 30 novembre 2021 sarà interrotta la produzione di acqua potabile dalle ore 7.00 alle ore 19.00, con conseguente sospensione dell’approvvigionamento. L’interruzione si rende necessaria per consentire l’esecuzione di importanti lavori di manutenzione all’interno dell’impianto di Potabilizzazione di Simbirizzi.

L’erogazione idrica alle utenze cittadine sarà garantita dall’accumulo nei serbatoi, ma in funzione dei consumi e con l’esaurirsi delle scorte non possono escludersi disservizi dal pomeriggio nei punti più alti degli abitati. La situazione si stabilizzerà entro la tarda serata dello stesso giorno.

Durante la ripresa dell’erogazione potrebbero inoltre verificarsi inconvenienti per temporanei fenomeni di torbidità, il presonale di Abbanoa sarà impegnato nell’effettuare gli opportuni flussaggi della rete nel più breve tempo possibile.

