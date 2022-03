(AGENPARL) – mar 15 marzo 2022 Intelligenza Artificiale, Ascani (Mise) all’Expo Dubai: “Le persone al centro dello sviluppo”.

“Crediamo in uno sviluppo dell’Intelligenza Artificiale che garantisca dignità e libertà alle persone, un approccio antropocentrico per realizzare una innovazione compatibile col rispetto dei diritti fondamentali, civili e sociali. E’ la strada che il Governo sta seguendo in armonia con i criteri seguiti dalla Commissione Europea”.

Anna Ascani, Sottosegretaria al Mise e vicepresidente Pd, è intervenuta al Forum sul tema “European AI Excellence and Trust in the World”, organizzato nel corso del World Expo di Dubai – al Padiglione Italia – dalla DG Connect, la Direzione Generale della Commissione europea per le reti di comunicazione, i contenuti e le tecnologie.

“Dal 2018 l’Unione europea e i suoi Stati membri hanno unito le loro forze per promuovere la sperimentazione e la commercializzazione dell’Intelligenza Artificiale, accelerando gli investimenti, sviluppando delle strategie nazionali ad hoc e allineando le rispettive politiche pubbliche in materia, ponendo la persona al centro. Abbiamo lavorato ad un quadro normativo per una IA “affidabile”, che può essere un modello anche oltre i confini europei. In questa prospettiva l’Italia ha varato, lo scorso novembre, il Programma Strategico per l’Intelligenza Artificiale, un piano concreto e indirizzato allo sviluppo dell’IA e alla tutela della persona”.

Roma, 15 marzo 2022