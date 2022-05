(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 Gentilissime, gentilissimi,

L’Università Ca’ Foscari Venezia presenta

INCROCI DI CIVILTÀ

Festival internazionale di letteratura

25-28 maggio 2022

Venezia

CONFERENZA STAMPA di presentazione

Mercoledì 11 maggio 2022 – ore 11

Aula Berengo – I piano – Ca’ Foscari

Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia

Si svolgerà dal 25 al 28 maggio 2022 la 15esima edizione diINCROCIDICIVILTA’, Festival internazionale di letteratura che continuerà a portare a Venezia la letteratura da tutto il mondo. Scrittrici e scrittori internazionali animeranno anche quest’anno il programma dell’edizione 2022 e si daranno appuntamento a Venezia. Ancora una volta i protagonisti della letteratura e della cultura internazionale si ritroveranno a Ca’ Foscari e in altri prestigiosi luoghi in città per dar vita a incroci di esperienze, vite, culture e generi diversi.

Il Festival, ideato e organizzato dall’Università Ca’ Foscari Venezia in collaborazione con la Fondazione di Venezia e il Comune di Venezia, e in partenariato con molte istituzioni e soggetti locali, nazionali e internazionali, ospiterà personalità da tutto il mondo per offrire uno sguardo a tutto tondo sulla realtà contemporanea.

Il programma completo di INCROCI DI CIVILTA’ 2022 verrà presentato nel corso della conferenza stampa alla quale presenzieranno:

Fabrizio Marrella, Prorettore alle Relazioni Internazionali Università Ca’ Foscari Venezia

Paola Mar, Assessore con delega all’Università del Comune di Venezia

Giovanni Dell’Olivo, Direttore della Fondazione di Venezia

Luca De Michelis, CEO Marsilio Editori

Flavio Gregori, Direttore di INCROCI DI CIVILTA’, Università Ca’ Foscari Venezia

