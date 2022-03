(AGENPARL) – mer 30 marzo 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Insularità, Gavino Manca (Pd): Camera conferma necessità di una riforma strutturale attesa dai sardi

“La Camera ha confermato compatta che l’inserimento dell’insularità in Costituzione è una necessità riconosciuta da tutta la comunità italiana”. Così il deputato PD Gavino Manca commenta il secondo voto favorevole raccolto nell’iter della proposta di legge costituzionale per la modifica all’articolo 119 della Costituzione. “Le procedure per l’approvazione di una modifica della Costituzione sembrano lente – dichiara il parlamentare dem – ma assicurano che variazioni così importanti e significative vengano accolte con convinzione. È quello che sta accadendo con questa richiesta presentata dai sardi, che hanno espresso un indirizzo chiaro nelle procedure preliminari. Ora si tratta di iniziare a ragionare su come dare corpo e sostanza a questa riforma strutturale, e cioè come intervenire sulle infrastrutture, sui trasporti, sull’approvvigionamento energetico e così via, per dare finalmente ai sardi la stessa dignità degli altri cittadini italiani. Auspico che i prossimi due passaggi in Senato e alla Camera avvengano nel minor tempo possibile, e che già questa estate l’insularità sia presente nella nostra Costituzione”.

