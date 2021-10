(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 In corso l’installazione delle telecamere per sanzionare il passaggio con il rosso negli incroci ad alto rischio. Nelle prossime settimane verrà comunicata alla cittadinanza l’attivazione.

L’assessore alla Polizia Municipale, Onorina Domeniconi, comunica che sono in via di conclusione le operazioni di installazione di quattro impianti denominati “T-Red”, telecamere che rivelano il passaggio delle auto con il semaforo rosso, su altrettanti incroci nel territorio del Comune di Rieti.

In particolare, i nuovi impianti finalizzati ad aumentare il grado di sicurezza della viabilità e il rispetto delle indicazioni semaforiche, saranno presenti in:

Viale Maraini incrocio con via PaolessiVia Salaria a Porta d’ArceVia Togliatti incrocio con via De Gasperi (ex manicomio)

Via Tancia incrocio con via RaccuiniNelle prossime settimane saranno effettuate le procedure di test e collaudo alle quali seguirà una fase di sperimentazione e, solo successivamente, l’effettiva attivazione del nuovo servizio. Ovviamente, da parte del settore Polizia Municipale sarà fornita opportuna e tempestiva comunicazione alla cittadinanza.

