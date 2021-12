(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 [Senza titolo]

Sono molte le iniziative che attendono i visitatori dei siti ravennati afferenti alla Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna.

Si tratta di una programmazione che comprende visite guidate, concerti, percorsi per famiglie e laboratori per bambini, occasioni per immergersi nell’atmosfera magica delle Feste, che quest’anno a Ravenna è ancora più luminosa, avendo scelto come motto una frase della Commedia “Segui tua stella”.

Gli appuntamenti, inclusi nell’abituale costo del biglietto, prenderanno avvio dalla metà del mese di dicembre per proseguire fino ai primi giorni di gennaio.

Di seguito l’elenco delle iniziative:

Museo Nazionale di Ravenna

19 dicembre alle ore 11:30 concerto Ensemble di Fiati a cura dell’Istituto Verdi

28 dicembre alle ore 17:00 visita guidata La natività al Museo Nazionale di Ravenna

2 gennaio alle ore 10:30 visita guidata Dante e gli affreschi da Santa Chiara

6 gennaio (ingresso gratuito) dalle ore 14:00 alle ore 19:00 DoPo vieni al Museo (percorso per famiglie da svolgersi in autonomia)

Basilica di Sant’Apollinare in Classe

31 dicembre alle ore 17:00 visita guidata La basilica del Santo Patrono

6 gennaio ingresso gratuito alla Basilica

Battistero degli Ariani

18 dicembre alle ore 10:30 visita guidata La cupola d’oro

2 gennaio alle ore 10:30 visita guidata La cupola d’oro

6 gennaio ingresso gratuito al Battistero

8 gennaio alle ore 10:30 visita guidata La cupola d’oro

Mausoleo di Teodorico

30 dicembre alle ore 10:30 visita guidata La tomba del re goto

31 dicembre alle ore 10:30 visita guidata La tomba del re goto

6 gennaio ingresso gratuito al Mausoleo

Palazzo di Teodorico

27 gennaio alle ore 10: 30 visita guidata Alla scoperta dei mosaici del Palazzo

crediti fotografici: Fabrizio Zani fotografo “Visioni di eterno”2019 sul Battistero degli Ariani

[Immagine Visioni di eterno 2019](https://musei.emiliaromagna.beniculturali.it/images/visioni-eterno-bernabini-ariani.jpg)

[Comunicato stampa versione PDF](https://musei.emiliaromagna.beniculturali.it/images/CS_eventi_e_visite_guidate_Ravenna_def.pdf)

