(AGENPARL) – mer 11 agosto 2021 Modena, 11 agosto 2021

Inrete: a Modena si sostituisce un tratto di rete gas in via Giardini

I tecnici della società del Gruppo Hera sono intervenuti nella serata di ieri in seguito ad una fuga di gas e – dopo aver messo in sicurezza l’area – già oggi hanno avviato i lavori per la sostituzione del tratto di rete

In seguito alla segnalazione di una fuga di gas, nella serata di ieri i tecnici del Pronto Intervento di Inrete sono intervenuti in via Giardini, all’altezza del civico 208, per eseguire le prime riparazioni e la messa in sicurezza dell’infrastruttura e delle aree circostanti, affiancati anche dalla presenza dei Vigili del Fuoco.

Vista la necessità di intervenire per realizzare una riparazione definitiva della fuga, e considerata la moderata circolazione di auto tipica del periodo, la società del Gruppo Hera ha valutato di approfittare dell’occasione per sostituire un tratto di rete più consistente, prevedendo quindi di estendere il rinnovo della tubazione fano all’intersezione con la condotta posta in via Vaccari, piuttosto che optare per una semplice riparazione.

Nell’ambito di questo intervento, che comporterà sulla Giardini la presenza di un cantiere fino al temine della settimana, verranno dunque posati 32 metri di nuova condotta in polietilene, così da rendere sempre più efficiente e resiliente l’infrastruttura di distribuzione del gas di Modena.

Non sono previste sospensioni del servizio agli utenti della zona, tuttavia per la corretta e sicura operatività del cantiere sarà necessario adottare qualche modifica alla viabilità, in particolare limitando ad una sola corsia, su due, il traffico veicolare che dal centro si dirige fuori città. Non si prevedono, comunque, particolari disagi.

Inrete Distribuzione Energia è la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica.

🔊 Listen to this