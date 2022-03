(AGENPARL) – lun 07 marzo 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Inps: Pezzopane (Pd), internalizzazione lavoratori call center con clausola sociale

“Giovedì alle 13,30 si svolgerà presso la commissione Lavoro della Camera l’audizione, concordata con i sindacati e da me sollecitata, dell’INPS e di CGIL, CISL, UIL e UGL sulla vertenza per l’internalizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori dei call center che operano per i servizi Inps. In particolare ho chiesto una nuova audizione del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, e delle organizzazioni sindacali perché i mesi passano e anche l’anno di proroga della commessa agli attuali gestori rischia di trascorrere come il precedente anno, ovvero, senza che nulla accada. Inoltre nella giornata del 3 marzo la RTI Comdata/Network ha comunicato alle Segreterie Nazionali di Slc Fistel e Uilcom la decisione di INPS, legata a motivi di budget, di applicare da alcuni giorni il cap delle chiamate in entrata (limitatore di chiamate), previsto dal contratto commerciale di proroga della commessa CCM INPS .