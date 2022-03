(AGENPARL) – sab 19 marzo 2022 Roma, 19 Marzo 2022

Nuovo servizio digitale INPS: Il Portale delle famiglie

Un sito dedicato ai genitori e ai nuclei familiari

È disponibile il Portale delle Famiglie Inps, alla pagina https://serviziweb2.inps.it/AS0207/PortaledelleFamiglie/, per l’informazione e l’assistenza di genitori e cittadini che desiderano consulenza e servizi personalizzati su Assegno unico e universale, Assegno temporaneo per i figli minori, Bonus asilo nido, Assegno di natalità, Bonus baby-sitting, Bonus centri estivi.

Il Portale, oltre ad essere integrato con il sistema Isee e con il Libretto famiglia, offre all’utente anche la possibilità di calcolare in autonomia, attraverso l’uso dei simulatori, i possibili importi a cui avrebbe diritto inoltrando la domanda per i diversi servizi.