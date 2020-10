INPE PARTICIPA DE WEBINAR COOPERAçãO BRASIL – COLôMBIA EM ATIVIDADES ESPACIAIS PARA FINS PACíFICOS

(AGENPARL) – SãO JOSé DOS CAMPOS (BRASIL), sab 31 ottobre 2020

Notícia

São José dos Campos-SP, 29 de outubro de 2020

Em 27 de outubro ocorreu o Webinar Cooperação Brasil – Colômbia em atividades espaciais para fins pacíficos, lições do Programa Espacial Brasileiro para o futuro da Política Espacial da Colômbia.

O evento contou com a participação de Paulo Cézar Rezende de Carvalho Alvim, Secretário de Empreendedorismo e Inovação do MCTI do Brasil; Diego Hernández Losada, Vice-Ministério do Conhecimento, Inovação e Produtividade da Colômbia; Darío Montoya, Embaixador da Colômbia no Brasil; Clezio Marcos De Nardin, Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE); Carlos Augusto Teixeira de Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira (AEB); e Julio Hideo Shidara, presidente da Associação Brasileira das Indústrias Aeroespaciais, entre outros.

Funcionários públicos e representantes do setor privado brasileiro e colombiano participaram, para com o apoio e a experiência do Brasil, direcionar esforços em uma cooperação que contribua para o desenvolvimento de uma política espacial de longo prazo na Colômbia, trazendo melhoria a sua capacidade técnica na aplicação e apropriação de tecnologias espaciais.

A AEB apresentou a as fases e elaboração do Programa Nacional Espacial (PNE) e seu desdobramentos. Também destacou os investimentos em Alcântara no contexto de desenvolvimento regional com o PDI-CEA (Centro Espacial de Alcântara).

O INPE apresentou a Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão e áreas relacionadas ao ensino e pesquisa espacial como as Ciências Planetárias e Aeronomia, Pequenos Satélites e Observação da Terra. Indicou que está aberto ao desenvolvimento de projetos de pesquisa conjunta entre o INPE e universidades colombianas, nas áreas e temáticas afins aos cursos de pós-graduação do INPE, estreitando laços de cooperação e incrementando nossas relações para o benefício mútuo das duas nações.

Fonte/Source: http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=5587