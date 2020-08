INPE entrega o satélite CBERS 04A para operação de rotina após a sua completa avaliação

(AGENPARL) – SãO JOSé DOS CAMPOS (BRASIL), lun 03 agosto 2020

Notícia

São José dos Campos-SP, 03 de agosto de 2020

A qualidade radiométrica e geométrica das câmeras e os resultados dos testes em órbita dos subsistemas do satélite CBERS 04A, além da infraestrutura para o controle e rastreio e recepção do satélite foram atestados durante a Revisão de Prontidão Operacional – ORR (Operational Readiness Review) do Satélite CBERS 04A, realizada nesta sexta-feira (31/7), por um Comitê Revisor formado por especialistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE e da Agencia Espacial Brasileira – AEB.

A Revisão contou com a participação do diretor do INPE, Darcton Damião, e dos coordenadores dos Segmentos Espacial, de Aplicações e de Controle do Programa CBERS, além de especialistas do Instituto, da AEB e da AMS Kepler Engenharia de Sistemas.

“Os principais objetivos da Revisão foram atingidos e a avaliação do Comitê Revisor foi que não há qualquer impedimento para entregar o satélite para a operação de rotina”, informa Antonio Carlos Pereira Jr, que coordena o Segmento Espacial do Programa CBERS.

O CBERS 04A é o sexto satélite do Programa CBERS e conta com três câmeras, duas brasileiras (MUX e WFI) e uma chinesa (WPM). A multiplicidade de sensores torna o CBERS 04A capaz de atender a diversas aplicações, como monitorar desmatamentos, queimadas, o nível de reservatórios, desastres naturais, a expansão agrícola e o desenvolvimento das cidades, entre outras. Cada câmera possui um nível de resolução capaz de gerar imagens no detalhamento necessário conforme a aplicação.

De acordo com Ricardo Cartaxo, coordenador do Segmento Aplicação do Programa CBERS, “a câmera WPM, com resolução de 2m na banda pancromática e 8m nas bandas multiespectrais é ótima para estudos urbanos. A câmera MUX, com 16m de resolução e faixa de imageamento de 95km é indicada para estudos hídricos, de vegetação e agricultura. Já a câmera WFI, com 55m de resolução e 680 km de faixa, revisita o mesmo alvo a cada 5 dias, com excelente qualidade tanto geométrica quanto radiométrica, é indicada, entre outros, para uso nos projetos DETER e PRODES”.

As imagens já estão disponíveis para o público no catálogo do INPE e podem ser acessadas através do endereço http://www.dgi.inpe.br.

Lançado em dezembro de 2019, o satélite CBERS 04A é resultado do esforço pela capacitação e crescimento do mercado de alta tecnologia no país. Mais informações sobre o Programa CBERS (sigla em inglês para China-Brazil Earth Resources Satellite) estão disponíveis na página www.cbers.inpe.br.



Imagem WPM (fusão da banda pancromática com as bandas multiespectrais) – Litoral Norte de São Paulo (Caraguatatuba, São Sebastião e parte de Ilhabela).



Imagem câmera MUX – Litoral Norte de São Paulo (Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela).



Imagem câmera WFI – Rio de Janeiro.

© Todas as matérias e imagens poderão ser reproduzidas, desde que citada a fonte.

Fonte/Source: http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=5502