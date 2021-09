(AGENPARL) – lun 20 settembre 2021 fiavet

Piemonte

Una delegazione di quindici tra agenti di viaggi e tour operator piemontesi ha visitato

Casale Monferrato e Valenza con l’eductour organizzato da Fiavet Piemonte,

associazione regionale della Federazione Italiana Agenti di Viaggi e Turismo aderente

a Confcommercio.

È ripresa così la serie dei tour professionali in Piemonte voluti con forza da Gabriella

Aires – presidente di Fiavet Piemonte appena nominata nel cda di Visit

Piemonte – per favorire il turismo di prossimità, la formula di viaggio che per prima

sta riprendendo quota in Italia. All’organizzazione ha collaborato Roberto Girino, “che

con il suo tour operator Dimensione Futuro – commenta Aires – ha fatto per noi

colleghi un lavoro eccezionale”.

La città nel Patrimonio Unesco

ha bisogno dei professionisti del turismo

Ad accogliere il gruppo Fiavet una folta rappresentanza delle istituzioni cittadine.

“Perché noi lavoriamo molto per richiamare visitatori – ha affermato il sindaco di

Casale Federico Riboldi – ma senza il supporto dei professionisti rischiamo di non

farcela. La loro consulenza è importante per traghettare Casale nella nuova

dimensione di meta turistica, ora che l’Unesco ci ha inseriti nella lista del

Patrimonio dell’Umanità.

Insieme al Sindaco hanno accolto il gruppo Laura Mara, presidente Confesercenti

Casale; Costantino Mossano, presidente Confcommercio Casale; Oscar Rinaldo,

direttore Confcommercio Casale.

Altrettanto caloroso il benvenuto di Valenza: “Siamo lieti di questo incontro pieno di

speranza e proiettato nel futuro” ha detto il sindaco Maurizio Oddone,

accompagnato dal vice sindaco Luca Rossi e da Alessia Zaio, assessore per

commercio e turismo. “La sinergia tra commercio e turismo è vitale per la ripresa” ha

aggiunto Alice Pedrazzi, direttrice Confcommercio della Provincia di Alessandria.

In visita a Casale con il Sindaco Riboldi

A Casale, dopo il benvenuto di Orizzonte Casale, lo stesso sindaco Riboldi ha

accompagnato gli ospiti nella nella visita del Castello, del teatro Municipale, del

duomo di S.Evasio, pregiato esempio di romanico lombardo-piemontese, e poi di

Palazzo Gozzani San Giorgio, sede del Museo Civico e della spettacolare Gipsoteca di

Leonardo Bistolfi, importante scultore casalese esponente del Simbolismo. Il gruppo

ha potuto vedere in anteprima pezzi unici che costituiscono il primo nucleo di un

museo di grande valore.

Quindi il pranzo offerto dal Comune di Casale nel ristorante Accademia all’interno

del Palazzo Gozzani Treville, sontuoso esempio di dimora patrizia settecentesca,

inserito nel “Viaggio nei Castelli Aperti e Dimore Storiche Piemontesi”.

Valenza, dove l’oro si fa poesia e tenerezza

Valenza, centro dell’arte orafa celebre nel mondo, ha creato la sua prima mappa

turistica appositamente per gli ospiti di Fiavet Piemonte, che di nuovo si

conferma fattore di stimolo per lo sviluppo turistico delle città piemontesi.

Dopo la visita di Palazzo Pellizzari e del Museo del Duomo, con il bel Crocefisso del XII

Secolo, il Centro Comunale di Cultura ha aperto al gruppo le sale allestite nella

Biblioteca Comunale con una sintesi di “Preziosa Opera”, rassegna del 2014, e di

“Fragile bellezza”, la mostra che la pandemia ha costretto nel 2020 alla versione

digitale. In esposizione le creazioni degli allievi del For.Al, la scuola orafa di Valenza,

dagli anni ’50 ai giorni nostri.

Le quattro sale narrano la bellezza delle opere e la gioia che accendono nell’animo

delle donne, nei suggestivi ‘ritratti di signora con gioiello’ di Walter Zollino, che

in uno slancio di poesia e tenerezza ha scelto come modelle per “Fragile Bellezza” le

ospiti della Casa di Riposo Uspidalì di Valenza: sorridenti e divertite ragazze di una

volta che ora indossano con grazia le preziose gioie di Valenza e i cappelli di

Borsalino, altra grande gloria di Alessandria. Esperienza imperdibile per chi visiti

Valenza.

