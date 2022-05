(AGENPARL) – mer 04 maggio 2022 INNOVAZIONE, CORBUCCI: “ORGOGLIOSI 4 SQUADRE ROMANE TRA CAMPIONI ITALIANI DI ROBOTICA”

“È stato un piacere partecipare oggi alla premiazione della 15ª edizione della RomaCup, che si è tenuta nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. 84 team partecipanti provenienti da 24 scuole italiane ed una di Malta. Quattro squadre romane tra i campioni italiani di robotica Ho avuto l’onore di premiare ragazze e ragazzi che rappresenteranno l’Italia ai prossimi mondiali in Thailandia e agli europei in Portogallo” lo dichiara in una nota Riccardo Corbucci, presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione tecnologica.

“Una manifestazione importante organizzata da Fondazione Mondo Digitale che dal 2007 cerca, attraverso laboratori didattici, contest creativi, competizioni e hackathon, di avvicinare le nuove generazioni allo studio delle materie scientifiche, alle nuove competenze e ai profili professionali richiesti dal mercato lavoro delle nuove tecnologie” spiega Corbucci. “Un’esperienza che mette al centro le ragazze e i ragazzi e il loro orientamento alle professioni del futuro collegando scuole, centri di ricerca, aziende, università e istituzioni e che si sposa con l’idea di città che questa Amministrazione vuole promuovere. Puntando infatti sulla ricerca, l’innovazione e la creatività vogliamo che Roma diventi un laboratorio multidimensionale nel quale convivano impresa, scuola e istituzioni dello sviluppo per far si che la Capitale sia all’altezza delle sfide di uno sviluppo sostenibile”.

