Roma, 9 giugno 2021

INNOVAZIONE: CONFAGRICOLTURA PREMIA I GIORNALISTI CARFAGNA E

CEROFOLINI

“Per il loro costante impegno nel garantire informazione corretta e finalizzata alla

conoscenza delle innovazioni, sapendo raccontare con professionalità e passione le

evoluzioni del mondo produttivo”.

Questa la motivazione con cui Confagricoltura ha consegnato a due giornalisti di

spicco, Barbara Carfagna e Massimo Cerofolini, il Premio Innovazione – edizione

speciale per l’informazione.

La consegna è avvenuta a Palazzo Della Valle a Roma, alla presenza dei componenti

della Giunta confederale.

Barbara Carfagna è esperta di innovazione e digitale, ha firmato numerosi reportage

da tutto il mondo su questi temi per la Rai e il suo volto è noto anche per la

conduzione del Tg1.

Massimo Cerofolini è autore e inviato Rai per “Codice”, su Rai1, conduttore su Radio 1

di “Eta Beta” e co-conduttore, con Carfagna, di “Codice Beta”, i podcast dedicati ai

visionari dell’innovazione. E’ anche sceneggiatore televisivo.

“Raccontare l’agricoltura richiede curiosità, conoscenza, mancanza di pregiudizi e

voglia di approfondire temi che difficilmente fanno notizia. – ha affermato il presidente

di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti – Carfagna e Cerofolini hanno tutto questo e

lo hanno dimostrato da tempo, mettendo in luce anche le peculiarità delle aziende

agricole italiane, gli orizzonti e le prossime sfide del settore primario”.

“Per questo – ha concluso – abbiamo il piacere di consegnare loro il Premio

Innovazione, nella speranza che proseguano il lavoro a favore dell’agricoltura italiana,

della corretta informazione e, ovviamente, dell’innovazione. Confagricoltura sostiene

da sempre questi valori e, con questo premio, intende rendere omaggio a chi si

impegna seriamente in tale direzione”.

