(AGENPARL) – gio 29 luglio 2021 COMUNE DI VICENZA

Ufficio stampa

Vicenza, 29 luglio 2021

COMUNICATO STAMPA

Iniziative sociali, culturali, turistiche, sportive: grazie al nuovo regolamento

contributi fino all’80% del costo della manifestazione

Buone notizie per le numerose realtà associative di Vicenza: è in arrivo il nuovo

regolamento per la concessione dei contributi comunali.

Il provvedimento, che riscrive criteri e modalità di accesso al sostegno fornito dal Comune

per manifestazioni e attività sociali, culturali, turistiche, sportive, innalza infatti dal 60%

all’80% del costo complessivo dell’iniziativa la somma erogabile da Palazzo Trissino.

Il documento, predisposto dagli uffici del servizio Partecipazione, già licenziato dalla giunta

e pronto per essere discusso in consiglio comunale, è stato presentato questa mattina

dall’assessore Matteo Tosetto.

“A fronte di una vivacità e qualità del mondo dell’associazionismo vicentino a tutti noto –

dichiara l’assessore alla partecipazione Matteo Tosetto – era doveroso fare ordine e

dettagliare i criteri con cui il Comune sostiene tali realtà secondo il principio di sussidiarietà

sancito dalla Costituzione. Il contributo comunale, in questo senso, punta a favorire

l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle associazioni per lo svolgimento di attività di

interesse generale. Dopo i provvedimenti sui volontari civici e i patti di collaborazione

anche questo regolamento è stato elaborato per valorizzare il mondo del volontariato e la

partecipazione delle persone alla vita della comunità”.

Il regolamento disciplina dunque la concessione di contributi e altri vantaggi economici per

la realizzazione da parte di terzi di iniziative, progetti, iniziative in ambito culturale, sociale,

aggregativo, di sensibilizzazione e socializzazione, turistico e di promozione della città,

ambientale, di promozione delle pari opportunità e dei diritti, formativo, educativo, creativo,

giovanile e sportivo.

Per accedere ai contributi previsti per le attività ordinarie si dovrà partecipare ad un bando

pubblicato dal Comune ogni 31 dicembre.

Uno specifico bando sarà inoltre predisposto entro il 15 settembre di ogni anno per

l’erogazione di contributi per attività organizzate nel periodo natalizio.

Infine, per le attività straordinarie si potrà fare domanda una tantum al servizio di

competenza.

Il regolamento definisce inoltre i criteri per l’assegnazione dei contributi, privilegiando tra

l’altro la capacità organizzativa, la coerenza con gli obiettivi e le linee programmatiche di

mandato, il coinvolgimento della cittadinanza, l’originalità, l’attenzione al disagio sociale

dell’iniziativa proposta.

Il contributo, la cui assegnazione spetta al dirigente del servizio competente, potrà arrivare

a coprire fino all’80% delle spese preventivate che andranno rendicontate per accedere

all’erogazione dell’aiuto.

In alternativa o in aggiunta al contributo economico, il Comune può concedere altri tipi di

vantaggi, come l’uso di attrezzature, di spazi comunali, gli allacciamenti, i servizi di

segnaletica, di igiene ambientale e di promozione.

I beneficiari dovranno sottoporre preventivamente al Comune per approvazione il

materiale promozionale dell’iniziativa che dovrà riportare lo stemma comunale e la dicitura

“con il contributo del Comune di Vicenza”.

