(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 [22 Marzo]

IlMuseo di Palazzo Grimani ha il piacere di invitarvi a due importanti appuntamenti:

Martedì 22 marzo 2022,ore 16.00

A Venezia e agli amici. Narrazioni, analisi e prospettive tra il museo e la città

a un anno dall’inizio delle celebrazioni per i milleseicento anni di Venezia, proponiamo un incontro di approfondimento che muove dal progetto “Alla città e agli amici #Grimani1600” e che ci ha accompagnato sulle pagine social FB e IG per un intero anno, dal marzo 2021 al marzo 2022.

Un eterogeneo programma di interventi che affronta questioni che si collocano nella relazione tra il museo e la città e la sua storia, i suoi protagonisti e i suoi spazi iconici, secondo le prospettive di tutela, ricerca e valorizzazione del patrimonio storico artistico veneziano.

Programma:

Narrazioni

– Marco Mazzocco, Museo di Palazzo Grimani /Il progetto #Grimani1600: un anno di (ri)scoperte e gli sviluppi futuri

Analisi:

– Simone Provini – Centro Studi RiVe – Università Ca’ Foscari Venezia /La Deposizione di Francesco Salviati per la chiesa del Corpus Domini di Venezia. Questioni di famiglia tra i Moro e i Grimani di Santa Maria Formosa.

– Domenico Salamino – Itinerarte /Intorno ai mosaici marciani, ai Salviati e ai Grimani

– Daniele Ferrara – Direzione regionale Musei Veneto /Iconografia di un Patriarca: i ritratti di Giovanni Grimani

Prospettive:

– Valeria Finocchi – Museo di Palazzo Grimani,Devis Valenti – Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e laguna /La Samaritana al Pozzo di Luca Giordano: dalla Dichiarazione di Interesse Culturale all’acquisizione per il Museo di Palazzo Grimani

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti.

Per info e prenotazioni:

Obbligo di Green Pass rinforzato e mascherina FFP2

_____________________________________

Nella stessa giornata verrà presentato alla cittadinanza il Protocollo di Intesa tra ilMuseo di Palazzo Grimani – Direzione regionale Musei Veneto, del Convento di San Francesco della Vigna e dell’Associazione San Francesco della Vignaper la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio di riferimento

Alle ore 11.00, partenza dal Museo

le tre realtà invitano a una passeggiata che toccherà tutti i luoghi significativi del territorio, a partire da Palazzo Grimani, fino alla Chiesa di San Francesco della Vigna: un momento di condivisione nel quale porremo le basi del lavoro comune che ci vedrà impegnati nei prossimi anni, condividendo finalità e obiettivi che verranno chiariti in questa prima occasione di incontro.

La passeggiata, gratuita, è aperta alla cittadinanza

Per questioni organizzative, si prega di comunicare la propria partecipazione al Museo di Palazzo Grimani

Museo di Palazzo Grimani – Direzione regionale Musei Veneto

Castello 4858 – Ruga Giuffa (Campo S. Maria Formosa)

30122 Venezia

www.polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-di-palazzo-grimani

