(AGENPARL) – mar 16 novembre 2021 ISTITUTO DI CULTURA E LINGUA RUSSA

Cari amici,

vi segnaliamo gli eventi culturali che abbiamo messo in programma nella seconda metà di Novembre.

Dostoevsky Trip. Conferenza di Bianca Sulpasso

VENERDÌ ALLE ORE 18:30

Il tema è molto interessante: si tratta dello spettacolo teatrale che il grande Vladimir Sorokin ha scritto per Dostoevskij, le cui opere creano “dipendenza”.

Evento in presenza nella nostra sede di Via del Viminale 43 a Roma e in streaming su Facebook e Youtube.

Festival del Cinema Russo 2021, dal 24 al 27 Novembre, Roma e Milano

Il Festival del Cinema Russo 2020 è un’iniziativa organizzata dall’Istituto di Cultura e Lingua Russa di Roma in collaborazione con Mosfilm, Sandro Teti Editore, Forum di dialogo italo-russo, Russia Beyond Italia, Nuovo Cinema Aquila di Roma e Cineteca Italiana di Milano.

PROGRAMMA

ROMA – NUOVO CINEMA AQUILA

Mercoledì 24 novembre

19:00 INCONTRO CON KAREN GEORGIEVIČ ŠACHNAZAROV Regista e Presidente della Mosfilm. Segue la proiezione di Tigre bianca (Белый Тигр), regia di Karen Georgievič Šachnazarov, Russia 2012, durata 109 minuti.

21:00 VOLANO LE CICOGNE, ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ Regia di

Michail Konstantinovič Kalatozov, URSS 1957, durata 97 minuti.

Giovedì 25 novembre

18:30 L’INFANZIA DI IVAN, ИВАНОГО ДЕТСТВО Regia di

Andrej Arsen’evič Tarkovskij, URSS 1962, 95 minuti.

20:30 VA’ E VEDI, ИДИ И СМОТРИ Regia di Elem Germanovič Klimov, URSS 1985, durata 145 minuti.

MILANO – CINEMA MILANO – SPAZIO OBERDAN

Venerdì 26 novembre

15:30 TIGRE BIANCA, БЕЛЫЙ ТИГР Regia di Karen Georgievič Šachnazarov, Russia 2012, durata 109 minuti.

18:00 CITTÀ ZERO, ГОРОД ЗЕРО Regia di Karen Georgievič Šachnazarov, URSS 1988, durata 103 minuti.

20:30 INCONTRO CON KAREN GEORGIEVIČ ŠACHNAZAROV Il Regista e Presidente della Mosfilm sarà presente in sala per un incontrocon il pubblico.

21:30 ANNA KARENINA. LA STORIA DI VRONSKIJ, АННА КАРЕНИНА. ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО Regia di Karen Georgievič Šachnazarov,

Russia 2012, durata 109 minuti.

Sabato 27 novembre

16:30 ANNA KARENINA. LA STORIA DI VRONSKY, АННА КАРЕНИНА. ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО Regia di Karen Georgievič Šachnazarov, Russia 2012, durata 109 minuti.

18:45 LA FIGLIA AMERICANA АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ Regia di Karen Georgievič Šachnazarov, Russia 1995, durata 98 minuti.

21:00 IL CORRIERE, КУРЬЕР Regia di Karen Georgievič Šachnazarov, URSS 1986, durata 88 minuti.

Le proiezioni a Roma sono gratuite. Le proiezioni a Milano sono gratuite per i tesserati della Cineteca. Tutti i film sono proiettati in lingua originale con i sottotitoli in italiano.

I film sono disponibili unicamente nelle proiezioni in sala.

Vi aspettiamo!

Istituto di Cultura e Lingua Russa

[www.italia-russia.it](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=379a4f04bb&e=29f38ebc9d)

Copyright © 2021 Istituto di Cultura e Lingua Russa, All rights reserved.

Stai ricevendo questa comunicazione in quanto sei entrato/a in contatto con l’Istituto di Cultura e Lingua Russa.

🔊 Listen to this