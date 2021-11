(AGENPARL) – mar 30 novembre 2021 ISTITUTO DI CULTURA E LINGUA RUSSA

per il mese di Dicembre abbiamo messo in programma due eventi molto interessanti.

CALENDARIO CULTURALE

Presentazione del manuale “Digital Marketing in Russia” di Giulio Gargiullo

VENERDÌ 3 DICEMBRE ALLE ORE 18:00

Un nuovo approccio che in questo momento aziende e consulenti stanno prendendo in considerazione, vista la grande crescita dell’e-commerce in Russia.

Evento in presenza nella nostra sede di Via del Viminale 43 a Roma e in streaming su Facebook e Youtube.

Presentazione del saggio”Il suicidio dell’Urss” di Sergio Romano, Sandro Teti Editore.

VENERDÌ 17 DICEMBRE ALLE ORE 18:30

A trent’anni dal “suicidio” dell’Unione Sovietica, l’autore ripercorre il Termidoro e la storia dell’Urss attraverso la raccolta di brevi saggi, scritti in presa diretta tra il 1987 e il 1992.

Evento in presenza nella nostra sede di Via del Viminale 43 a Roma e in streaming su Facebook e Youtube.

CORSI DI RUSSO DI GRUPPO IN PARTENZA dal primo febbraio 2022

Il nostro Istituto ha messo in programma nuovi corsi di russo R1 per principianti assoluti per i quali c’è uno sconto di 50,00 euro entro il 18 Dicembre.

[-> Maggiori informazioni](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=eb86c49bca&e=29f38ebc9d)

Istituto di Cultura e Lingua Russa

[www.italia-russia.it](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=b4cb620b5f&e=29f38ebc9d)

