(AGENPARL) – lun 21 marzo 2022 Magione celebra la Giornata mondiale della poesia

Prossimo appuntamento la presentazione del libro “Sam è tornato nei boschi” di Maria Marchese Ali&no editrice

MAGIONE 21 marzo 2022 – Il Comune di Magione ha celebrato la Giornata mondiale della poesia con lo spettacolo di letture e musiche “La metamorfosi di Calliope” portata sul palco dell’Officina teatrale la piazzetta dalle lettrici della Compagnia teatrale Magionese del Circolo lettori ad alta voce (LaAV) di Magione: Alessandra Cardone, Patrizia Ciminati, Gianna Conti, Andreina Panico, Paola Vignali.

“Magione, grazie alla Compagnia teatrale Magionese – hanno ricordato gli organizzatori – è stato tra i primi comuni in Umbria a celebrare questa giornata grazie alla collaborazione con il rimpianto Walter Corelli.”

L’iniziativa si inserisce all’interno dell’ampio programma che gli assessorati alla cultura, assessore Vanni Ruggeri presente all’iniziativa, e al sociale, assessora Eleonora Maghini, hanno organizzato in occasione della Festa della donna sul tema “Tutte in scena. La donna tra immagine e realtà”.

“Con le poesie lette – proseguono – che sono state anche un viaggio intorno alla produzione poetica mondiale visto che si sono scelti testi scritti da poetesse dei cinque continenti, si è voluto sottolineare la difficoltà della donna ad essere realmente libera

nella società attuale. Le emozioni, le difficoltà, l’incapacità a essere un soggetto autonomo raccontate in versi, accompagnati da brani musicali e dalle immagini di Imma Sicurezza, dipinti, e dalle fotografie realizzate da Pierpaolo Ghirelli; hanno permesso di superare il piano razionale parlando di certe problematiche a un livello più profondo: quello emozionale.”

Le iniziative proseguono venerdì 25 marzo con la presentazione del libro “Sam è tornato dai boschi”, di Maria Marchese Ali&no editrice, vincitore della II edizione del Premio letterario nazionale Clara Sereni in cui si narra l’incontro, l’amore e la collisione tra due mondi, quello del senzatetto Sam e quello della giovane Serena.

L’incontro si terrà in presenza, alle 17.30, nella Biblioteca comunale Vittoria Aganoor Pompilj con Francesca Silvestri, Ali&no editrice, e in diretta da Barcellona, l’autrice. Coordina l’incontro Luigina Miccio, Comunicareleditoria.

TRAMA DEL LIBRO

Una narrazione a due voci: quella di Sam, giovane senzatetto fragile sensibile e afflitto da allucinazioni che si racconta attraverso il suo blog, e Serena, giovane donna che lo accoglie nella sua casa innamorandosene.

Due punti di vista diversi eppure vicini, due mondi distanti che entrano inevitabilmente in collisione all’inizio del 2020, quando il sistema di valori che regola il precario equilibrio delle loro esistenze – la sicurezza delle mura domestiche (la tana di Serena) e il senso di libertà che offre la strada a Sam – viene messo in discussione con le restrizioni imposte dalla pandemia.

L’autrice non si tira indietro e scava in profondità le vite complicate di tutti i personaggi coinvolti, confrontandosi consapevolmente con le paure e le ossessioni che li minacciano e regalando al lettore momenti di eccezionale intensità.

In questo Maria Marchese si avvale di una scrittura finissima, non priva di invenzioni originali e creative.

L’AUTRICE

Maria Marchese nasce a Napoli nel 1981. Vive a Barcellona dal 2008. Di formazione umanistica (laurea in Lettere, specialistica in storia, master e PhD europeo in studi di genere con indirizzo storico), ha collezionato titoli accademici con lo scopo malcelato di scrivere, e dal 2018, dopo qualche anno di insegnamento dell’italiano come lingua straniera, si dedica a tempo pieno alla scrittura di romanzi.

I suoi manoscritti vertono sul tema dell’emigrazione e del ritorno in patria, sul precariato giovanile e sull’eterna giovinezza (spesso dettata proprio dal precariato) dei trentenni e quarantenni di oggi.

Nel 2018 ha vinto, con il racconto “Un posto per noi”, il concorso Airport Tales, organizzato dall’Aeroporto di Napoli in collaborazione con Maurizio De Giovanni. Nello stesso anno, oltre a “Un posto per noi” e ad altri racconti, ha pubblicato il romanzo La bambina scartata (LFA Publisher), vincitore del premio I Ponti dell’Arte. Nel giugno 2020 ha pubblicato Una via dritta con Homo Scrivens. Nell’ottobre 2020, il romanzo Le due sponde della mia vita è risultato finalista al Premio Clara Sereni, nella sezione inediti. Ha vinto il primo premio nella stessa sezione il 13 novembre 2021, con Sam è tornato nei boschi.