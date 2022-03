(AGENPARL) – sab 05 marzo 2022 MAGIONENEWS

MAGIONENEWS

dell’Ufficio Stampa del Comune di Magione

Registrazione Tribunale di Perugia N.R.G. 1719/2013

www.comune.magione.pg.it

in redazione Luigina Miccio

Accoglienza Ucraini Magione. In consiglio comunale il primo

incontro

Presentate le iniziative per dare supporto agli sfollati: un conto corrente per le donazioni e la

raccolta di materiale vario fatto dalla Misericordia

MAGIONE 5 marzo 2022 – Si è tenuto nella sala del consiglio comunale di Magione il primo

incontro con le famiglie ucraine provenienti dalle zone di guerra, sette persone, di cui quattro

minori per ora tutti sono ospiti di parenti e amici connazionali, per offrire le prime indicazioni

sulle norme vigenti in Italia per l’ospitalità di stranieri.

Durante l’incontro in cui alcuni degli sfollati hanno raccontato la situazione drammatica dei

familiari che ancora si trovano nelle zone di guerra auspicando un corridoio verde che consenta

loro di mettersi in salvo, il sindaco Giacomo Chiodini e il governatore della Misericordia,

Fabrizio Alunni, hanno presentatole iniziative avviate dal Comune assieme alla Confraternita

con la collaborazione della Caritas.

Attivato al riguardo un conto corrente per effettuare donazioni che hanno l’obiettivo di

accogliere nel migliore dei modi le persone che fuggono o – in subordine – di aiutare le

popolazioni direttamente in Ucraina e nei Paesi che ospitano profughi seguendo la raccolta

nazionale della Confederazione nazionale delle Misericordie.

La Misericordia ha anche avviato una raccolta di materiale vario presso il deposito

dell’associazione in viale Umbria. Si possono consegnare alimenti a lunga conservazione,

articoli di primo soccorso (garze, disinfettanti, lacci emostatici etc.), articoli sanitari vari

(pannolini per adulti e bambini, traverse etc.) medicinali da banco, e ogni altro genere di

prodotto escluso l’abbigliamento.

La consegna è possibile dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20 la domenica dalle 9 alle 12.

I volontari si occuperanno della consegna di quanto raccolto.