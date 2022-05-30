(AGENPARL) – lun 30 maggio 2022 PROGRAMMA
SABATO 18 GIUGNO 2022
INIZIO GARE
18.00
INCONTRO TITOLO “
L’IMPORTANZA DELLA RICERCA PER LA CURA
DEI TUMORI
PROF. GIUSEPPE SERVILLO
DOTT.SSA MARIA
AGNESE DELLA FAZIA
DR. DAMIANO SCOPETTI (DIP.TO
MEDICINA E CHIRURGIA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
AUCC per il Progetto ADOTTA UN RICERCATORE
dell’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro (AUCC)
19,30
APERICENA CON DJ FABIO DEDA’
20,30
«IMPROPILLOLE»
SPETTACOLO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE
COMPAGNIA «VOCI E PROGETTI
DOMENICA 19 GIUGNO
INIZIO GARE
9,30 INIZIO TORNEO MINI GREEN VOLLEY
13,00
PREMIAZIONE VINCITORI TORNEO MINI GREEN VOLLEY
A SEGUIRE:
FASI FINALI E PREMIAZIONE TORNEO “SILVIA NEL CUORE”
TORNEO “SILVIA NEL CUORE”
SABATO 18 E DOMENICA 19 GIUGNO 2022
nel cuore
ilvia
Silvianelcuore2022
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