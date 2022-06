(AGENPARL) – lun 13 giugno 2022 Iniziati i lavori di adeguamento sismico e messa a norma della scuola “Gallina” a Cannaregio

“Mantenere efficienti gli edifici scolastici – afferma l’assessore all’Edilizia e agibilità scolastica Francesca Zaccariotto – garantendo spazi vivibili e standard di elevata qualità, rispettando il valore storico-architettonico degli immobili, è importante per chi nelle scuole ci lavora e per i tanti alunni che le frequentano”.

Il progetto prevede, in sintesi, i seguenti interventi:

• consolidamento della muratura al piano terra;

• consolidamento della monumentale scala a “tenaglia” inserendo profili metallici all’estradosso dei pianerottoli e delle rampe;

• manutenzione degli infissi e ridipintura di tutte le aule;

• revisione degli impianti elettrici;

• realizzazione di rampa per il superamento delle barriere architettoniche nell’atrio di ingresso principale della scuola al piano terra.

L’assessorato ai Lavori pubblici ricorda che al fine di poter eseguire i necessari interventi, con ordinanza n. 343/2022, è stato interdetto il tratto della fondamenta G. Gallina antistante la scuola dal giorno 10 giugno al prossimo 31 luglio. La limitazione prevede comunque l’accesso alla zona attraverso percorsi alternativi.

Venezia, 13 giugno 2022

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this