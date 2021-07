(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 20 luglio 2021

Illustrata dal sindaco Truzzu, il Consiglio comunale approva a maggioranza la variazione di bilancio n.

Infrastrutture e politiche sociali: per il 2021 Cagliari stanzia altri 8,5 milioni di euro

Manutenzione straordinaria impianti piscina Terramaini, Teatri Civici, edifici comunali, struttura ex-Isola nel quartiere Castello, demolizione immobile via Zucca, realizzazione postazione di avvistamento Colle Monte Urpinu, rifacimento reti fognarie e recupero alloggi Borgo Vecchio Sant’Elia, restauro “Casotto antico” di Marina Piccola, adeguamento normativo e recupero conservativo scuole via Angioy, via Stoccolma e via Garavetti, ripristino sistema controllo accessi varchi Ztl, realizzazione nuovi parcheggi vie Cattaneo e Castiglione, interventi contenimento crolli per subsidenza piazza D’Armi, manutenzione straordinaria ascensori Castello, miglioramento struttura portante del ponte ciclopedonale Canale San Bartolomeo e indagini per la progettazione di diverse opere strategiche in tutto il territorio comunale.

Tra l’altro, azioni di contrasto alla povertà (oltre 1,1 milioni di euro), solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (circa 632mila euro).

Superano gli 8,5 milioni di euro le somme che l’Amministrazione comunale di Cagliari ha deciso di impegnare ulteriormente durante questo 2021 per l’infrastrutturazione della città e il rafforzamento delle politiche sociali, sfruttando in massima parte l’avanzo di amministrazione per spese correnti e in conto capitale.

Riunito in videoconferenza, questa sera di martedì 20 luglio 2021 al Consiglio comunale è bastata poco più di mezz’ora per approvare a maggioranza la proposta di deliberazione n. 143 del 14 luglio 2021 (link più sotto), in merito alla variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2021-2022-2023.

A spiegare con dovizia di particolari le ripartizioni dei fondi e gli interventi da realizzare con questa variazione di Bilancio, il sindaco Paolo Truzzu, che della proposta è relatore, durante la diretta streaming sul canale YouTube dedicato ( https://www.youtube.com/channel/UCjk9xPABU_awtu9gK6uNycg ). Importante anche il richiamo al “senso di responsabilità” e l’invito a tutti ad “assumere tutte le regole e precauzioni anticovid, per evitare che la curva pandemica possa continuare a salire”.

I lavori dell’Assemblea Civica sono proseguiti con la discussione degli altri punti all’ordine del giorno.

