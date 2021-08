(AGENPARL) – mer 11 agosto 2021 INFORTUNI, ROMANO (M5S), LEGALITA’ E RISPETTO DELLA VITA SONO PRIORITA’ COMUNI

Roma, 11 ago – “Nel giorno dell’insediamento ufficiale del nuovo Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, il magistrato Bruno Giordano, non possiamo non rimarcare come le condizioni di lavoro in Italia e la sicurezza dei lavoratori in particolare destino una forte preoccupazione. L’Inail ci parla di 538 morti sul lavoro dall’inizio dell’anno. Un dato che non può lasciare indifferenti. È necessario intensificare i controlli, potenziando gli organi competenti, fare in modo che l’informazione e la formazione e la prevenzione in genere non siano adempimenti meramente formali, ma tali da garantire tutele sostanziali. In questo senso la patente a punti è una buona iniziativa, anche perché può consentire di abbattere i costi della sicurezza per le aziende più virtuose, così come è importante l’istituzione di una Procura nazionale del lavoro, in grado di gestire e coordinare le numerose autorità competenti in materia, anche con linee guida univoche tali da garantire omogeneità di condotte su tutto il territorio nazionale. Serve, infine, un approccio culturale da coltivare sin dagli ambienti scolastici, perché la legalità e il rispetto dell’altrui persona devono essere sentiti come un atto scontato e non come un’imposizione”.

Lo dichiara il senatore M5S Iunio Valerio Romano, vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

