Roma, 12 ago – “La sicurezza nei luoghi di lavoro ha costi obiettivamente alti. È necessario incentivare le tutele sostanziali, non i meri adempimenti formali, e sostenere le aziende virtuose con investimenti pubblici mirati. La sicurezza conviene a tutti, allo Stato in primis, perché può produrre un risparmio di ritorno”.

Lo scrive su Twitter il senatore M5S Iunio Valerio Romano, vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

