lun 09 maggio 2022 Comune di Gualdo

Tadino

Informazioni per intervenire durante il Consiglio Comunale Aperto del 10 Maggio.

In seguito alla convocazione per la data del 10/05/2022 alle ore 16.30 del Consiglio Comunale aperto

alla cittadinanza presso la Sala Consiliare del Municipio di Gualdo Tadino, avente per oggetto

“Approfondimenti inerenti lo sport, l’impiantistica e le politiche sportive nel territorio gualdese”, la

Pres.ssa del Consiglio Comunale, Avv. Gloria Sabbatini, informa che tutti coloro che vorranno

intervenire potranno farlo prenotandosi entro e non oltre le ore 15:30 del medesimo giorno scrivendo

intervenire per poter cadenzare gli interventi stessi.

