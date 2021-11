(AGENPARL) – mar 23 novembre 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Informazione: Incontro Pd Camera – Stampa Romana – Ossigeno per l’informazione

Sicurezza per giornalisti e libertà d’informazione

Una delegazione del Gruppo democratico della Camera guidata dalla capogruppo Debora Serracchiani con i deputati Andrea Romano, Filippo Sensi e Walter Verini ha incontrato stamani Lazzaro Pappagallo, segretario di Stampa Romana e l’avvocato Andrea Di Pietro, legale di Ossigeno per l’informazione.

I deputati pd hanno condiviso la necessità di garantire la sicurezza del lavoro giornalistico alla luce delle aggressioni che si sono ripetute in questi giorni, ribadendo l’obiettivo di un’iniziativa che veda il mondo giornalistico fissare degli intenti comuni e agire in modo unitario. In questo senso il nostro Gruppo ha mantenuto un costante confronto con gli organi di rappresentanza dei giornalisti.

Fondamentale, infine, per i democratici concludere il lavoro avviato in Senato sulle norme contro il carcere ai giornalisti e per contrastare l’annoso problema delle querele temerarie. Temi fondamentali per garantire una reale libertà dell’informazione.

Roma, 23 novembre 2021

