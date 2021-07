(AGENPARL) – gio 29 luglio 2021 Trento, 29 luglio 2021

INFILTRAZIONI D’ACQUA RIMESSA AMBULANZE ARCO: PRECISAZIONEIn merito alle notizie pubblicate nei giorni scorsi sulle infiltrazioni nel garage del 118 di Arco si precisa che si è trattato di un episodio isolato legato all’eccezionalità delle precipitazioni. Non risultano infatti precedenti significativi.

A causa del temporale e del forte vento le foglie cadute dalle piante vicine alla rimessa delle ambulanze del 118 hanno intasato i pluviali causando perdite d’acqua all’interno della struttura. La situazione è stata risolta in tempi rapidi, con la pulizia dei canali di scolo da parte della ditta addetta alla manutenzione dello stabile già nella serata di lunedì 26 luglio.

Si è trattato dunque di un episodio isolato che non ha causato danni rilevanti alle attrezzature e ai mezzi. Si precisa comunque che la rimessa delle ambulanze del 118 non fa parte dell’ospedale di Arco e non è uno spazio dove stazionano persone.

🔊 Listen to this