INFANZIA, LABRIOLA (FI): "DIRITTI ANCORA OGGI NEGATI. VERGOGNA PER CHI VOLGE SGUARDO DALL'ALTRA PARTE"

“La Giornata mondiale dell’infanzia ci ricorda come i diritti dei bambini e degli adolescenti, ancora oggi, ad ogni latitudine e in ogni paese del mondo sono spesso negati. I dati citati oggi dimostrano come ancora non si faccia abbastanza, ma basta volgere lo sguardo intorno a per capirlo. Bambini che lavorano, che chiedono l’elemosina, venduti, mercificati, finito nella gabbia degli orchi, in condizioni di povertà, bambini a cui viene negato di vivere come gli altri. Fino a quando ci sarà anche solo un bambino senza diritti la vergogna di chi gira la faccia dall’altra parte non sarà mai abbastanza. La vera rivoluzione sarebbe proprio quella di fare in modo che i bambini e gli adolescenti, futuri adulti, crescano in maniera sana e virtuosa, in un mondo che dovrebbe essere pensato per loro, ma che spesso purtroppo non riesce neanche a tutelare”.

Lo dichiara Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

