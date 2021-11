(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 Infanzia: Forza Italia, Con Lep per asili nido e trasporto disabili ascoltata Commissione

“Nei loro interventi di ieri all’Assemblea annuale dell’Anci le ministre Bonetti e Carfagna hanno ricordato che nella Legge di Bilancio sono stati introdotti i Livelli Essenziali di Prestazioni (Lep) per asili nido e trasporto scolastico per studenti con disabilità. Esprimiamo soddisfazione per l’iniziativa del Governo che va nella direzione di quanto da noi fortemente auspicato nei lavori della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. È un segnale atteso ed importante per ridurre le disuguaglianze territoriali nei servizi che vanno a discapito soprattutto dei più piccoli e delle famiglie più svantaggiate. Asili nido per il 33% dei bambini in ogni comune e potenziamento del servizio di trasporto per gli studenti disabili diventano obiettivi più facilmente raggiungibili grazie all’impegno del Governo”. Lo dichiarano in una nota Maria Spena, Patrizia Marrocco, Giusy Versace, Veronica Giannone, deputate di Forza Italia e componenti della Commissione parlamentare per l’infanzia e per l’adolescenza.

