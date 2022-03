(AGENPARL) – mer 09 marzo 2022 INFANZIA, FACCI (LEGA): “BILANCIO NEGATIVO DELL’ATTIVITA’ DEL GARANTE REGIONALE, IL CASO BIBBIANO FATTO DIVENTARE REGOLA: COMPETENZE DA CORREGGERE”

BOLOGNA, 9 MAR – “Un Garante regionale per i diritti dell’infanzia che non riconosce come l’eccezione del caso Bibbiano sia invece diventata la regola dell’attività dei servizi territoriali per l’infanzia è un Garante che non ha svolto bene il proprio lavoro”. Lo ha detto il consigliere regionale della Lega, Michele Facci, commentando la relazione annuale del Garante regionale a conclusione del quinquennio di attività. “Questa relazione – ha aggiunto Facci – è stata un’occasione persa, perchè avrebbe potuto cogliere il destro per suggerire anche delle modifiche alla stessa regionale 9 del 2005 se riconosciuta lacunosa. Invece niente, non solo la relazione parla solo del 2021 e non fa cenno all’attività del quinquennio che si conclude ma sembra tendere a nascondere quello che il caso Bibbiano, così come è emerso anche nel corso dell’audizione parlamentare del pm Valentina Salvi che ha condotto le indagini, ha rappresentato. Eppure, anche la relazione di maggioranza che la commissione regionale di inchiesta sul caso riporta, evidenzia l’esasperazione del sistema Bibbiano quando propone di riesaminare le prerogative del Garante per evitare che casi analoghi possano ripetersi. Noi stessi, come gruppo Lega, abbiano presentato diversi atti ispettivi che tendevano a manifestare i limiti dell’attuale legge regionale davanti a evidenti errori di valutazione. Se la nostra legge ha bisogno di correttivi – ha aggiunto Facci – occorre intervenire perché l’obiettivo è quello di tutelare i bambini nelle loro famiglie ma l’allontanamento dalla famiglia stessa deve essere l’ultima ratio. In questi anni non si è capito che il sistema aveva assunto questa eccezione come regola, ciò che rappresenta una grave lacuna” ha concluso Facci.

