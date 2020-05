(AGENPARL) – mar 19 maggio 2020 INDUSTRIA: NEVI (FI), NECESSARIA MASSIMA ATTENZIONE SU ACCIAI SPECIALI TERNI

“Acciai Speciali Terni da ieri è di nuovo in vendita. Un’altra prova molto seria per la nostra città ma dobbiamo essere ottimisti. Io lavorerò come è stato fatto in passato per fare in modo che ci sia un futuro migliore per i dipendenti e per tutta la nostra Regione, ma vista l’importanza dello stabilimento ternano mi auguro che ci sia la massima attenzione da parte del Governo nazionale. Dobbiamo essere pronti a utilizzare tutti gli strumenti possibili e non ci possiamo permettere di fare errori perché parliamo di una produzione strategica per il nostro Paese. Per questi motivi oggi presenterò una interrogazione parlamentare al Governo per capire come intenda affrontare questa delicatissima vicenda”.

Lo afferma, in una nota, Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia.

