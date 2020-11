INDIVIDUAL RACES ATTACK & LE ALTRE COMPETIZIONI, I RISULTATI DALL’AUTODROMO DELL’UMBRIA

(AGENPARL) – dom 08 novembre 2020 INDIVIDUAL RACES ATTACK & LE ALTRE GARE, TUTTI I RISULTATI DAL BORZACCHINI

Nel pieno rispetto dei Dpcm, le competizioni auto si sono svolte

regolarmente a Magione. Oltre 60 piloti al via, vittoria per l’eugubino

Gianni Urbani nell’Individual Race Attack

Magione (Perugia) – Un confronto sportivo ed emozionante ha visto oggi

protagonisti all’Autodromo dell’Umbria oltre 60 piloti, provenienti da

molte zone d’Italia, nel rispetto e come consentito dai decreti restrittivi

volti al contenimento del Covid-19.

In pista si sono susseguite le competizioni dell’Individual Races Attack,

del Trofeo Italia Storico, della Formula Libera e dell’Asso Minicar.

Nella prima competizione la vittoria è stata appannaggio dell’eugubino

Gianni Urbani, che ha mantenuto le promesse di successo: nell’edizione

della stessa competizione svoltasi a Giugno, aveva infatti raccolto il

quinto posto, ma stavolta con il crono complessivo di 9’15” per le due

manches di gara ha fatto suo il primato. Secondo sul podio assoluto lo

spoletino Mauro Cesari sul prototipo Blackm, mentre terzo è risultato

Massimo Regni su Porsche 997 GT3 Cup, quarto posto per Maurizio Contardi

su Honda Civic Vti e a chiudere la top five il perugino Walter Lilli al

volante della sua fedele renault Clio versione Cup.

Tutte le classifiche di classe complete e aggiornate sono disponibili a questo

link .

Tra gli oltre 20 partenti del Trofeo Italia Storico, serie che si corre con

auto da corsa di piccole e medie cilindrate dal pedigree “corsaiolo” ma

datato, Marco Ceteroni (Peugeot 205 1.9 GTi) ha tagliato per primo il

traguardo Giuseppe Covotta (Fiat 128 berlina), più veloce nel 2°

Raggruppamento; Andrea Stortoni su Morris Mini Cooper ha chiuso in testa

nel 1° Raggruppamento e Antonio Parisi (A.R. Giulia Sprint) è stato il

migliore fra le auto di 3° Raggruppamento. Per conoscere i dettagli della

classifica come di consueto si può guardare qui

.

Fra i protagonisti dell’Asso Minicar, che sono scesi in pista per due gare

nell’arco della giornata, successo per Ciro Sannino sia nella prima che

nella seconda corsa, seguito rispettivamente da Michele De Filippis in

entrambe le gare e da Lucio Zito in gara 2.

In pista si sono svolte anche alcune sessioni di prove libere delle

monoposto Formula 850, in attesa di poter disputare un vero e proprio

campionato nel 2021.

Per i noti motivi legati all’emergenza sanitaria in corso, l’accesso al

pubblico non è stato consentito. Salvo cambiamenti nelle disposizioni

nazionali vigenti, la prossima competizione all’Autodromo dell’Umbria è in

programma per il 22 Novembre, quando scenderà in pista la Due Ore di Magione,

gara endurance valida per il Campionato Italiano Autostoriche.

