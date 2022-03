(AGENPARL) – lun 14 marzo 2022 essere rimesso in questione. Sono divenuti incerti il quadro di integrazione economica e

era riuscito a mantenere in vita il dialogo e la cooperazione. Crepe già erano emerse negli

ultimi anni; oggi è a repentaglio la pace nel nostro continente, elemento cruciale degli

profonda, oltre che drammatica, che non potrà che portare a equilibri diversi, ancorché

Ci vorrà tempo per valutare i costi – umani, morali, nonché economici – di questo

sovvertimento. Negli anni successivi alla caduta del Muro di Berlino si parlò di un

: quel dividendo – in termini di maggiori risorse disponibili per investimenti, di

sicurezza degli approvvigionamenti di energia e ridurre la dipendenza dalle importazioni

più sicuri nell’immediato e assicurare la sostenibilità economica e ambientale nel medio

Indirizzo di saluto

e lungo periodo.

Potrebbe essere necessario discostarsi, temporaneamente, dal sentiero

di decarbonizzazione intrapreso, ad esempio rallentando la dismissione delle centrali

a carbone, ma occorre evitare che questi scostamenti inducano incertezza sui piani a

economicamente più vulnerabili – paesi nei quali una considerevole quota della

di contribuire a ridurre l’impronta di carbonio e a rendere sostenibili i nostri sistemi

economici e sociali è stata una priorità della Presidenza italiana del Gruppo dei Venti

sostenibile, favorendone la trasformazione in un gruppo stabile del G20 (

) e facendolo presiedere da Stati Uniti e Cina. Il gruppo ha elaborato

investimenti pubblici e privati con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e dell’Agenda 2030.

Questo importante lascito della Presidenza italiana costituisce un punto di riferimento

Nel luglio scorso abbiamo organizzato la Conferenza internazionale di Venezia sui

cambiamenti climatici. Nel corso di quell’evento il professor Michael Greenstone

dell’Università di Chicago ha fatto un’osservazione che reputo utile richiamare oggi.

sgabello a tre gambe. La prima richiede che le società abbiano accesso a forme di

siano accessibili; la terza che le tecnologie e le fonti di energia che utilizziamo non

aggravati dall’aggressione all’Ucraina, rendono più fragili le prime due gambe e più

ci ricorda l’ultimo Rapporto di Valutazione del Panel intergovernativo sui cambiamenti

climatici, IPCC). Sarebbe quella che, nel linguaggio degli esperti di scenari climatici, è

Azzerare le emissioni nette di gas serra entro la metà del secolo è necessario per

e biodiversità. Il cambiamento climatico pone seri rischi per il buon funzionamento e la

stabilità delle nostre economie, e perseguire una transizione giusta e ordinata a livello

globale richiede un forte coordinamento internazionale. Gli impegni di riduzione delle

emissioni presi dalle 191 nazioni che hanno partecipato alla COP26 di Glasgow mirano

a contenere l’aumento delle emissioni globali per il 2030 entro il 16 per cento rispetto

perché il riscaldamento globale non determini una temperatura di oltre due gradi

al di sopra dei valori preindustriali (cioè una riduzione delle emissioni pari al 45 per

cooperazione globale.

Il recente dialogo nei consessi multilaterali ha fatto emergere le tensioni tra le

ambizioni delle economie avanzate e i timori dei paesi emergenti, nei quali i consumi

energetici, ancora pari a livello pro capite a una frazione di quelli dei paesi OCSE e

ancora soprattutto basati, per disponibilità e bassi costi, sul carbone, non possono

che essere in forte crescita. In particolare questi paesi lamentano come non sia

dollari all’anno) prevista dagli impegni presi nel 2009 a Copenaghen e confermati

con l’Accordo di Parigi del 2015. Quanto ai paesi esportatori di petrolio e di gas, essi

riconversione, con il rischio – per alcuni – di non poter comunque recuperare la posizione

attuale.

La questione che si pone alla comunità internazionale quindi è come allineare gli incentivi

dei diversi paesi con quelli della comunità globale. Sebbene ogni paese sia responsabile

della propria strategia di mitigazione, da un migliore coordinamento delle politiche

L’Europa continua a essere in prima linea nelle politiche climatiche, ma il nostro impegno

alla riduzione delle emissioni, per quanto ambizioso, può fornire un contributo solo

Una transizione governata dall’alto va inoltre resa compatibile con l’operare della

contesto la frammentazione delle politiche energetiche e climatiche a livello nazionale

introduce ulteriori elementi di volatilità e incertezza per le scelte degli attori economici e

L’impennata dei prezzi dell’energia degli ultimi mesi e la possibilità che venga meno la

sicurezza degli approvvigionamenti conseguente ai drammatici eventi di questi giorni

mostrano quanto le politiche necessarie alla transizione possano rivelarsi, alla prova dei

Gli ingenti investimenti necessari per la trasformazione dei sistemi energetici assegnano

esposto in conseguenza dei cambiamenti climatici e delle politiche di decarbonizzazione.

rapidamente cresciuto. A metà del 2021 le emissioni di obbligazioni “verdi” erano

raddoppiate rispetto al primo semestre 2020, raggiungendo i 1.300 miliardi di dollari.

favoriranno l’ulteriore sviluppo del mercato delle obbligazioni verdi e sostenibili. La

convergenza verso criteri di sostenibilità comuni riduce il rischio di

facilita la conversione delle attività produttive. Cresce conseguentemente la domanda di

dati di qualità con cui misurare l’impatto del cambiamento climatico sull’economia e sul

Nel sostenere la transizione, le banche centrali svolgono un ruolo importante sotto

diversi punti di vista. La Banca d’Italia, ad esempio, in qualità di investitore applica da tre

complessiva; nell’ambito dell’Eurosistema esamina come integrare i rischi climatici nei

governi nazionali, che hanno la necessaria legittimità democratica e possono applicare

gli strumenti più adeguati, come l’imposizione di una

, l’eliminazione graduale

dei sussidi ai combustibili fossili e misure normative sulle emissioni di gas serra, fornendo

Una funzione di impulso può essere svolta delle banche multilaterali di sviluppo. Tali

istituzioni sono fondamentali per catalizzare i capitali privati e promuovere la creazione

transizione è resa più complessa dalla contemporanea crescita della domanda di energia

e incerte, di eccessiva burocrazia, delle incertezze e della poca chiarezza con cui si

comunicano rischi e obiettivi. Si tratta di elementi di freno da rimuovere il più possibile in

Sono convinto che la discussione che avrà oggi luogo nel corso di questa conferenza,

In momenti di crisi internazionale come quello presente ci rendiamo conto di quanto

Nel ringraziare tutti i partecipanti e gli organizzatori, formulo i miei auguri migliori per un