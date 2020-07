INDEX OF RETAIL SALES JUNE 2020

(AGENPARL) – DANMARK, lun 27 luglio 2020

Udvikling i detailsalget Pris- og sæsonkorrigeret +1,4 % Maj – juni 2020

Detailomsætningsindeks juni 2020

Detailsalget steg med 1,4 pct. i juni sammenlignet med maj. Denne stigning er korrigeret for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage. Det ser altså ud til, at danskernes forhøjede forbrug efter genåbningen af detailhandlen er fortsat ind i juni måned. Den høje detailomsætning i maj og juni betyder endvidere, at det samlede detailsalg i perioden april-juni var 4,3 pct. højere end i perioden januar-marts.

Endnu en stor stigning i salget af beklædning i juni

Det tyder på, at danskerne for alvor har haft behov for at friske garderoben op efter genåbningen af detailhandlen. Salget af varer i gruppen beklædning mv. er steget med 21,6 pct. i juni sammenlignet med maj. Omsætningen af tøj ramte i juni måned sit højeste niveau i 2020, og tøjsalget er dermed tilbage på niveau med tiden før restriktioner mod COVID-19. Det ligger dog fortsat under niveauet i juni 2019. Omsætningen i varegruppen andre forbrugsvarer steg ydermere med 1,7 pct., mens salget af fødevarer og andre dagligvarer faldt med 2,1 pct. fra maj til juni.

Detailomsætningen i juni 2020 overgår juni 2019

Detailsalget var i juni 2020 6,6 pct. højere end i juni 2019, hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling. Denne stigning skyldes, at omsætning af varegrupperne andre forbrugsvarer samt fødevarer og andre dagligvarer er øget med hhv. 12,5 pct. og 2,8 pct. sammenlignet med juni 2019. Omsætningen af varer i gruppen beklædning mv. var 3,7 pct. lavere i juni 2020 end juni 2019.

Forskellig udvikling i detailhandlen i Danmark og Sverige under COVID-19

Økonomiske følger af tiltag mod spredning af COVID-19 er et emne, der har fyldt meget i den offentlige debat siden virussens udbredelse i Danmark. I det følgende sammenlignes udvikling i detailhandlen i Danmark og Sverige, med henblik på at opnå et indblik i tiltagenes økonomiske konsekvenser. Præmisset for sammenligningen er, at den indledende spredning af COVID-19 i Danmark og Sverige er sammenlignelig, mens de efterfølgende tiltag i de to lande i høj grad adskiller sig fra hinanden. Se Pandemic, Shutdown and Consumer Spending: Lessons from Scandinavian Policy Responses to COVID-19.

Set over hele perioden marts-maj 2020 har Danmark og Sverige oplevet fald i detailomsætningen på hhv. 0,1 pct. og 1 pct. Faldet i omsætning er altså en smule mindre i Danmark. Detailhandlen i de to lande har dog gennemgået meget forskellige forløb i perioden marts-maj 2020.

Tiltag mod COVID-19 medførte indledningsvist, et større fald i detailomsætningen i Danmark end i Sverige. I Danmark var detailomsætningen således 3,7 pct. lavere i marts 2020 sammenlignet med marts 2019, mens detailomsætningen i Sverige var 0,2 pct. lavere i marts 2020 end marts 2019. Det tyder dog på, at udviklingen i højere grad er vendt i Danmark end i Sverige. Sammenlignet med maj 2019 var detailomsætningen i Danmark 6,6 pct. højere i maj 2020, mens den svenske detailomsætning var 0,8 pct. højere i maj 2020 end i maj 2019.

I både Sverige og Danmark har interessen for internethandel været stigende i de seneste år. COVID-19 pandemien har dog accelereret denne udvikling yderligere. Det er især danskerne, som i højere grad har handlet på nettet. I perioden marts-maj 2020 er salget i netbutikker således 33,8 pct. højere i Danmark end i den tilsvarende periode i 2019, mens nethandlen i Sverige er vokset med 23,5 pct. i marts-maj 2020 sammenlignet med de samme måneder året før.

<img class="img img-responsive" src="" alt="Detailomsætningen i Danmark og Sverige korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving.

Blandet udvikling i øvrige indikatorer for detailhandlen

En foreløbig offentliggørelse af konjunkturbarometrenes nøgleindikatorer for juli 2020 tyder på, at COVID-19 ikke længere har nogen nævneværdig negativ indflydelse på detailbranchen. Konjunkturindikatorerne for detailhandlen er således steget yderligere og rammer i juni måned sit højeste punkt siden maj 2019.

Denne tendens viser sig også i virksomhedernes aftagende bekymring for afvikling. De foreløbige tal for juli måned viser, at 91 pct. af de adspurgte virksomheder vurderede, at de ikke var i risiko for at skulle afvikle virksomheden inden for de næste tre måneder som følge af COVID-19. I april 2020, hvor Danmarks Statistik begyndte at spørge om effekten af COVID-19, angav blot 58 pct. af virksomhederne, at der ikke var nogen risiko for, at COVID-19 ville føre til afvikling af virksomheden. I maj og juni måned var det hhv. 74 og 78 pct. af de adspurgte virksomheder, som ikke var bekymrede for afvikling inden for tre måneder.

Forbrugerforventningerne for juli steg samlet en smule sammenlignet med juni. Den positive udvikling gjaldt ikke købelysten, som faldt for første gang siden april. Købelysten er dog fortsat på niveau med tiden før indførelsen af tiltag mod COVID-19, se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:283.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving 2020 2020 Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj.*

Jun.*

Jan.

-mar. Apr.

-jun.* indeks, 2015 = 100 Detailhandel i alt 105,0 105,0 100,2 100,8 110,6 112,1 103,4 107,8 Fødevarer og andre dagligvarer 100,2 100,6 103,3 102,0 105,2 103,0 101,4 103,4 Beklædning mv. 93,6 93,8 48,3 38,9 80,0 97,3 78,6 72,1 Andre forbrugsvarer 112,6 112,1 108,5 113,2 123,0 125,1 111,1 120,4 procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder Detailhandel i alt 0,4 0,0 -4,6 0,6 9,7 1,4 -1,2 4,3 Fødevarer og andre dagligvarer -0,3 0,4 2,7 -1,2 3,1 -2,1 1,4 2,0 Beklædning mv. 0,8 0,1 -48,5 -19,5 105,6 21,6 -15,7 -8,3 Andre forbrugsvarer 0,9 -0,4 -3,3 4,3 8,7 1,7 -1,0 8,4

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling 2019 2020 2019 2020 Apr.

Maj.

Jun.

Apr.

Maj.*

Jun.*

Apr.

-Jun. Apr.

-Jun.* indeks, 2015 = 100 Detailhandel i alt 104,5 108,5 105,9 101,8 114,1 112,9 106,3 109,6 Fødevarer og andre dagligvarer 100,4 103,1 101,6 102,9 111,0 104,5 101,7 106,1 Beklædning mv. 93,5 100,0 111,3 38,8 81,7 107,2 101,6 75,9 Andre forbrugsvarer 111,4 116,0 109,3 114,5 124,5 123,0 112,2 120,7 procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før Detailhandel i alt 3,2 -0,8 -1,2 -2,7 5,2 6,6 0,3 3,1 Fødevarer og andre dagligvarer 6,2 -1,7 -2,7 2,5 7,7 2,8 0,4 4,4 Beklædning mv. -3,9 -5,3 2,8 -58,4 -18,3 -3,7 -2,0 -25,3 Andre forbrugsvarer 1,8 1,1 -0,6 2,8 7,3 12,5 0,8 7,5

